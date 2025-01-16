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Posted 16 января, 07:05

Published 16 января, 07:05

Modified 16 января, 07:05

Updated 16 января, 07:05

Тюльпаны, которые зацвели в январе в центре Белгорода

Зиму заменила весна: тюльпаны проросли в январе в центре Белгорода

16 января 2025, 07:05
Фото: Telegram-канал «БелГородские подробности». Тюльпаны, которые зацвели в январе в центре Белгорода

В центре Белгорода в январе начали расти тюльпаны

Сюжет
Фотофакт
Погода продолжает удивлять теплотой не только людей, но и растения: на этот раз раньше времени взошли тюльпаны. Их заметили в самом центре Белгорода.

Ещё в этом декабре белгородцы переживали за позднюю высадку тюльпанов на городских клумбах областного центра, поскольку на улице стояла минусовая температура. Но, возможно, переживания были беспочвенны: луковицы проросли уже в январе.

Такую удивительную ситуацию заметил автор Telegram-канала «БелГородские подробности». По его словам, стебли взошли на Белгородском Арбате возле кафе «Алиса в стране чудес». Тюльпаны заметили 15 января.

Тюльпаны, которые зацвели в январе в центре Белгорода
Тюльпаны, которые зацвели в январе в центре Белгорода. Фото: Telegram-канал «БелГородские подробности»

Добавим, что растения не в первый раз за этот январь путают зиму с весной: на днях жители также заметили подснежники и анютины глазки, а на деревьях распустились почки. При этом тюльпаны и ранее начинали цвести раньше времени, но в феврале, а не в январе.

А зима ли сейчас? Белгородцы заметили январские анютины глазки и подснежники (фото)
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#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Фотофакт#Новости Белгорода#Тюльпаны#Белгород#Потепление
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