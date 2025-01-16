Зиму заменила весна: тюльпаны проросли в январе в центре Белгорода

Posted 16 января, 07:05
Published 16 января, 07:05
Modified 16 января, 07:05
Updated 16 января, 07:05
Ещё в этом декабре белгородцы переживали за позднюю высадку тюльпанов на городских клумбах областного центра, поскольку на улице стояла минусовая температура. Но, возможно, переживания были беспочвенны: луковицы проросли уже в январе.
Такую удивительную ситуацию заметил автор Telegram-канала «БелГородские подробности». По его словам, стебли взошли на Белгородском Арбате возле кафе «Алиса в стране чудес». Тюльпаны заметили 15 января.
Добавим, что растения не в первый раз за этот январь путают зиму с весной: на днях жители также заметили подснежники и анютины глазки, а на деревьях распустились почки. При этом тюльпаны и ранее начинали цвести раньше времени, но в феврале, а не в январе.