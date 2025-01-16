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Posted 16 января, 11:05

Published 16 января, 11:05

Modified 16 января, 11:07

Updated 16 января, 11:07

Следы в небе после взрывов в Белгороде

Впервые после долгой паузы: в Белгороде было очень громко

16 января 2025, 11:05
Фото: bel.ru. Следы в небе после взрывов в Белгороде

В Белгородской области объявляли ракетную опасность

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Новости Белгорода
Об угрозе для жителей региона предупреждали дважды. Во второй раз громко было в столице региона.

Днём 16 января в Белгородской области дважды объявляли ракетную опасность. В первый раз — в районе 12:50 — громких звуков в Белгороде слышно не было.

Второй раз тревогу объявили в 13:40. Над Белгородом раздалась серия взрывов. Некоторые очевидцы сообщали о следах в небе. В Сети появляется информация и о якобы задымлении в городе, однако подтверждений этому нет.

Кроме того, жители Белгородского района сообщают о найденных крупных обломках от сбитых в небе предметов.

Есть ли разрушения на земле и пострадавшие среди мирных жителей, пока не известно.

Ракетную опасность в Белгородской области объявляли и в праздничный вечер 13 января. Однако тогда основной удар на себя принял другой приграничный регион — Брянская область. Известно, что по ней били ракетами западного производства.

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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Взрывы#Ракетная опасность
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