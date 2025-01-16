Впервые после долгой паузы: в Белгороде было очень громко

Posted 16 января, 11:05
Published 16 января, 11:05
Modified 16 января, 11:07
Updated 16 января, 11:07
Днём 16 января в Белгородской области дважды объявляли ракетную опасность. В первый раз — в районе 12:50 — громких звуков в Белгороде слышно не было.
Второй раз тревогу объявили в 13:40. Над Белгородом раздалась серия взрывов. Некоторые очевидцы сообщали о следах в небе. В Сети появляется информация и о якобы задымлении в городе, однако подтверждений этому нет.
Кроме того, жители Белгородского района сообщают о найденных крупных обломках от сбитых в небе предметов.
Есть ли разрушения на земле и пострадавшие среди мирных жителей, пока не известно.
Ракетную опасность в Белгородской области объявляли и в праздничный вечер 13 января. Однако тогда основной удар на себя принял другой приграничный регион — Брянская область. Известно, что по ней били ракетами западного производства.