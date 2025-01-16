В одном из районов Белгородской области отказались от купаний на Крещение

Posted 16 января, 10:20
Published 16 января, 10:20
Modified 16 января, 10:24
Updated 16 января, 10:24
В приграничном Грайворонском округе не будет купаний на Крещение. Причина — сохраняющаяся неспокойная оперативная обстановка, сообщил глава муниципалитета Геннадий Бондарев.
Он добавил, что, несмотря на ограничения, праздничные церковные богослужения остаются без изменений.
Что интересно, в списке мест массового купания от МЧС России, который опубликовали также сегодня, на момент подготовки материала всё ещё числился Грайворонский муниципальный округ. Указано, что места для купаний будут организованы зоны на реке Ворскла.
В целом в Белгородской области на сегодняшний день определено 85 мест купания. Окунуться можно будет и в Белгороде — на левом берегу Центрального пляжа.
Напомним, что в прошлом году в Белгороде отменили крещенские купания в целях безопасности. Общее количество мест для купания в регионе тогда сократилось с 98 до 89. Из-за обстановки власти также приняли решение об отмене ночных богослужений в приграничных районах.