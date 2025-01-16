В Губкине проходит слёт православных следопытов Белгородской области

Posted 16 января, 13:40
Published 16 января, 13:40
Modified 16 января, 13:58
Updated 16 января, 13:58
Братство православных следопытов — международная детско-юношеская организация Русской Православной Церкви. Создано в 1991 году по благословению Святейшего Патриарха Алексия I. Сейчас дружины братства действуют во многих городах России, а также Беларуси и Казахстана.
Деятельность православных следопытов направлена на православное образование, краеведение и гражданское воспитание, социальное служение. Братство следопытов работает по скаутскому методу.
Движение скаутов зародилось в России в 1909 году по указу Николая II об организации детских объединений военной тематики. Во время Первой мировой войны скаутское движение объединилось в единую организацию «Русский скаут». Скауты были волонтёрами, помогали в госпиталях, собирали гуманитарную помощь. После установления советской власти, движение прекратило своё существование, а некоторые организации послужили базой для создания пионерского движения.
В 2021 году дружина православных следопытов возникла в Белгородской митрополии. В группах по 5-7 человек дети занимаются под руководством священнослужителей или прихожан.
«В основе нашего движения лежит так называемый скаутский метод, то есть дети получают личностный рост через игру. Есть атрибутика: рубашки, галстуки, нашивки, которые надо заработать своими достижениями. Есть законы, которые схожи с заповедями Христа. Каждый следопыт обещает быть верным Богу, Родине, людям, помогать слабым и утешать плачущих», — рассказал руководитель отдела по делам молодёжи Белгородской –митрополии, протоиерей Пётр Иванов.
В течение пяти дней следопыты на базе Центра военно-спортивной подготовки «Патриот» участвуют в семинарах по оказанию первой доврачебной помощи, изучению БПЛА и картографии, а также мастер-классах по самообороне, ориентированию и узлам.
«Совместно с Белгородской митрополией мы регулярно организуем образовательные мероприятия для православной молодёжи области. Помогаем сформировать у детей правильное мировоззрение, познать себя, пообщаться со сверстниками и наставниками. За 20 лет нашей совместной работы мы воспитали целое поколение ребят, которые любят свою Родину и знают свои корни», — отметил помощник депутата Госдумы Андрея Скоча Алексей Мирошник.