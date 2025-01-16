В Губкине проходит слёт православных следопытов Белгородской области

Движение скаутов зародилось в России в 1909 году по указу Николая II об организации детских объединений военной тематики. Во время Первой мировой войны скаутское движение объединилось в единую организацию «Русский скаут». Скауты были волонтёрами, помогали в госпиталях, собирали гуманитарную помощь. После установления советской власти, движение прекратило своё существование, а некоторые организации послужили базой для создания пионерского движения.