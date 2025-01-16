В Белгородской области зафиксировали случаи метапневмовируса

Самое главное — регулярно и тщательно мыть руки с мылом, особенно после посещения общественных мест и перед едой. Также важно избегать близкого контакта с людьми, которые проявляют симптомы респираторных заболеваний. Для снижения риска инфицирования необходимо регулярно убираться и проводить дезинфекцию часто используемых поверхностей как дома, так и на работе.