В Белгородской области зафиксировали случаи метапневмовируса

Posted 16 января, 12:01
Published 16 января, 12:01
Modified 16 января, 12:03
Updated 16 января, 12:03
Как сообщили журналистам Бел.Ру в региональном Роспотребнадзоре, метапневмовирус считается одним из основных возбудителей инфекций дыхательных путей.
Данный вирус чаще всего вызывает острые заболевания, такие как бронхиолит и пневмония. Особую опасность инфекция представляет для новорождённых, пожилых людей и лиц со слабым иммунитетом.
Клинические проявления инфекции могут включать насморк, кашель, повышение температуры тела, затрудненное дыхание и прочие симптомы. Передача вируса происходит воздушно-капельным путём.
В Роспотребнадзоре отмечают, что в Белгородской области, как и на всей территории России, в период повышения заболеваемости ОРВИ проводится диагностика вирусных инфекций дыхательных путей. Это позволяет выявлять метапневмовирус, а также ряд других вирусов, включая вирусы парагриппа, риновирусы, коронавирусы, аденовирусы и другие патогены, приводящие к острым заболеваниям дыхательных путей.
В эпидемический сезон подъёма заболеваемости ОРВИ на территории области выявляются единичные случаи метапневмовирусной инфекции, которые составляют 1,5%-1,9% от всех выявленных вирусов.
Профилактика инфекции включает ряд мероприятий, направленных на минимизацию вероятности заражения и распространения вируса.
Самое главное — регулярно и тщательно мыть руки с мылом, особенно после посещения общественных мест и перед едой. Также важно избегать близкого контакта с людьми, которые проявляют симптомы респираторных заболеваний. Для снижения риска инфицирования необходимо регулярно убираться и проводить дезинфекцию часто используемых поверхностей как дома, так и на работе.
Если появляются признаки ОРВИ, рекомендуется незамедлительно обратиться к врачу для получения профессиональной диагностики и назначения соответствующего лечения.
Специалисты также подчёркивают, что в связи с текущей эпидемиологической ситуацией по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, ожидается увеличение числа случаев ОРВИ, что является типичным для этого времени года.
Напомним, в целях профилактики распространения сезонных заболеваний в образовательных учреждениях Белгородской области внедрят меры контроля за состоянием здоровья учащихся. Как отметил министр здравоохранения региона Андрей Иконников, эти меры будут включать мониторинг температуры тела.
В настоящее время заболеваемость среди школьников и студентов находится на относительно низком уровне, однако данные меры направлены на предотвращение дальнейшего распространения инфекций.
Ответственность за проведение термометрии возложена на администрацию образовательных организаций, включая школы, детские сады, колледжи, университеты и учреждения дополнительного образования. Министр образования региона Андрей Милёхин поручил организовать соответствующий контроль.
Помимо термометрии, в образовательных учреждениях будут предприняты дополнительные меры по разделению учащихся на группы, чтобы локализовать потенциальные очаги инфекции и предотвратить её распространение на всю школу или учреждение.