В Белгородской области во время РО пришлось проводить эвакуацию: что случилось?

Posted 16 января, 12:44
Published 16 января, 12:44
Modified 16 января, 12:46
Updated 16 января, 12:46
Как пишет «9 Канал», 16 января в медколледже Старого Оскола эвакуировали студентов и преподавателей после поступления сообщения о минировании. Все учебные и служебные помещения пришлось покинуть. В это время ещё действовала вторая ракетная опасность, объявленная на всей территории региона.
Как сообщила ЕДДС города, вызов оказался ложным. Кинологическая служба проверила здание колледжа и прилегающую территорию, в ходе чего не были обнаружены взрывчатые вещества, сообщил Telegram-канал «ОК! Старый Оскол».
Напомним, что в декабре 2024 года осудили афериста, который пугал белгородцев ложными звонками о минировании. Гражданин Израиля и Украины Яков Кесельман, осуждён на шесть лет лишения свободы. Эти звонки были частью международной мошеннической схемы, управлявшей кол-центром, который обманывал людей по всему миру.