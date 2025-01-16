В Белгородской области во время РО пришлось проводить эвакуацию: что случилось?

Напомним, что в декабре 2024 года осудили афериста, который пугал белгородцев ложными звонками о минировании. Гражданин Израиля и Украины Яков Кесельман, осуждён на шесть лет лишения свободы. Эти звонки были частью международной мошеннической схемы, управлявшей кол-центром, который обманывал людей по всему миру.