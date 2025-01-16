bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 января, 12:44

Published 16 января, 12:44

Modified 16 января, 12:46

Updated 16 января, 12:46

Эвакуировать пришлось один из колледжей

В Белгородской области во время РО пришлось проводить эвакуацию: что случилось?

16 января 2025, 12:44
Фото: 1MI. Эвакуировать пришлось один из колледжей

В старооскольском медколледже эвакуировали студентов и преподавателей

Сюжет
Новости Старого Оскола
Сегодня в Старом Осколе медколледж был эвакуирован после анонимного сообщения о минировании. Позже выяснили, что вызов оказался ложным.

Как пишет «9 Канал», 16 января в медколледже Старого Оскола эвакуировали студентов и преподавателей после поступления сообщения о минировании. Все учебные и служебные помещения пришлось покинуть. В это время ещё действовала вторая ракетная опасность, объявленная на всей территории региона.

Как сообщила ЕДДС города, вызов оказался ложным. Кинологическая служба проверила здание колледжа и прилегающую территорию, в ходе чего не были обнаружены взрывчатые вещества, сообщил Telegram-канал «ОК! Старый Оскол».

Напомним, что в декабре 2024 года осудили афериста, который пугал белгородцев ложными звонками о минировании. Гражданин Израиля и Украины Яков Кесельман, осуждён на шесть лет лишения свободы. Эти звонки были частью международной мошеннической схемы, управлявшей кол-центром, который обманывал людей по всему миру.

Снова «заминировали»? Белгородскую школу эвакуировали после сообщения анонима
Узнать подробнее
Читайте также:
Названы имена тех, кто будет оценивать кандидатов на пост мэра Старого Оскола«Чёрное золото» и в виде яблок: как прошёл и чем угощали на фестивале вареников: фотоВ Старом Осколе нашли избежавшую пожара зебру? Что рассказали в зоопарке
#Анна Селищева#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Новости Старого Оскола#Колледж#Лжеминирование
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика