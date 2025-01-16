В Белгородской области вновь будет скользко и ничего не видно

Posted 16 января, 13:41
Published 16 января, 13:41
Modified 16 января, 13:41
Updated 16 января, 13:41
Завтра, 17 января, в Белгородской области будет облачная погода с прояснениями. Ожидаются небольшие осадки, а ночью местами — умеренные.
В тёмное время суток возможны дожди и мокрый снег, что в итоге приведёт к гололедице. В отдельных районах ожидается туман. В связи с такими погодными условиями водителям следует быть особенно внимательными и соблюдать осторожность.
Температура воздуха ночью опустится от -3 °C до +2 °C. Днём ожидается от 0 °C до +5 °C. Ветер будет западный со скоростью 8-13 м/с.
В Белгороде завтра, согласно прогнозу Гидрометцентра, в течение дня возможны дождь со снегом: в тёмное суток при 0 °C, днём при +2 °C.