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Posted 16 января, 13:41

Published 16 января, 13:41

Modified 16 января, 13:41

Updated 16 января, 13:41

Пятница принесёт белгородцам гололёд

В Белгородской области вновь будет скользко и ничего не видно

16 января 2025, 13:41
Фото: 1MI. Пятница принесёт белгородцам гололёд

Туман и гололедица ожидаются в Белгородской области

Сюжет
Погода
Ночью ожидаются осадки, а днём вновь установится плюсовая температура. Чем ещё погода удивит белгородцев в конце рабочей недели?

Завтра, 17 января, в Белгородской области будет облачная погода с прояснениями. Ожидаются небольшие осадки, а ночью местами — умеренные.

В тёмное время суток возможны дожди и мокрый снег, что в итоге приведёт к гололедице. В отдельных районах ожидается туман. В связи с такими погодными условиями водителям следует быть особенно внимательными и соблюдать осторожность.

Температура воздуха ночью опустится от -3 °C до +2 °C. Днём ожидается от 0 °C до +5 °C. Ветер будет западный со скоростью 8-13 м/с.

В Белгороде завтра, согласно прогнозу Гидрометцентра, в течение дня возможны дождь со снегом: в тёмное суток при 0 °C, днём при +2 °C.

Метеорологическая обстановка на 17.01
Метеорологическая обстановка на 17.01. Фото: 31.mchs.gov.ru
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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Погода#Ухудшение погоды#Россия#Новости Белгорода#Прогноз погоды#Белгород
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