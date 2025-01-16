В Белгороде ремонтируют две поликлиники. Когда здесь закончат работы?

Поликлиники № 7 и № 1 в Белгороде дождались ремонта. В первом из указанных медучреждений начался демонтаж, строители приступят к основным этапам ремонта в ближайшие дни. Если у вы прикреплены к поликлинике № 7 и у вас возникли вопросы, нужно обратиться по номеру горячей линии 8 920 585 24 37.