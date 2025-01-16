В Белгороде ремонтируют две поликлиники. Когда здесь закончат работы?

Posted 16 января, 09:17
Published 16 января, 09:17
Modified 16 января, 09:17
Updated 16 января, 09:17
Поликлиники № 7 и № 1 в Белгороде дождались ремонта. В первом из указанных медучреждений начался демонтаж, строители приступят к основным этапам ремонта в ближайшие дни. Если у вы прикреплены к поликлинике № 7 и у вас возникли вопросы, нужно обратиться по номеру горячей линии 8 920 585 24 37.
Поликлиника № 1 открыта, несмотря на ремонт, так как здание позволяет разделить пространство на зоны, обеспечивая проведение работ поэтапно. По словам министра Андрея Иконникова, он будет проводить ежедневные встречи с представителями управления капитального строительства, главным врачом и подрядчиками для проверки прогресса выполнения работ согласно календарному плану.
Ожидается, что оба объекта будут полностью завершены до конца 2025 года.
Поликлиника № 7 в Белгороде временно закрыта С 9 января 2025 года. На время ремонта пациентов из этой поликлиники направили в другие медицинские учреждения.
В 2025 году в Белгороде также планируют завершить строительство детской поликлиники № 3. Ранее сроки её открытия не раз переносили.