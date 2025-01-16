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Posted 16 января, 12:20

Published 16 января, 12:20

Modified 16 января, 12:22

Updated 16 января, 12:22

Белгородец незаконно производил алкоголь

В Белгороде прикрыли незаконный алкогольный бизнес на 9 млн рублей

16 января 2025, 12:20
Фото: 1MI. Белгородец незаконно производил алкоголь
Сюжет
Алкоголь
В Белгороде задержали местного жителя за незаконное производство алкоголя. Ему может грозить до шести лет лишения свободы.

В Белгороде сотрудники УФСБ и полиции задержали мужчину, который занимался незаконным производством этилового спирта и алкогольной продукции. Оперативники изъяли из нелегального оборота около 12 тысяч литров спирта на сумму свыше 9 миллионов рублей. Продукцию злоумышленник хранил в ангаре, где и вёл свою деятельность.

Мужчина уже привлекался к ответственности за хранение и продажу немаркированной продукции, однако на этот раз против него возбуждено дело по более серьёзной статье — о незаконном производстве и обороте спирта и алкоголя. Максимальное наказание по ней — до шести лет лишения свободы.

Ведётся следствие.

В Белгородской области продолжает расти число правонарушений, связанных с незаконной продажей самогона. За последние три года количество административных штрафов по статье о незаконной продаже алкоголя увеличилось с девяти случаев в 2022 году до 69 в 2024 году. Всего за прошлый год оштрафовали 86 жителей региона на сумму 1,8 миллиона рублей. Также за пять лет зарегистрировано 33 случая, связанных с продажей самогона, причём наибольший рост преступлений зафиксирован в 2024 году — 20 инцидентов.

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#Анна Селищева#Белгородская область#Происшествия#Алкоголь#Белгород
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