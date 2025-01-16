В Белгороде прикрыли незаконный алкогольный бизнес на 9 млн рублей

В Белгородской области продолжает расти число правонарушений, связанных с незаконной продажей самогона. За последние три года количество административных штрафов по статье о незаконной продаже алкоголя увеличилось с девяти случаев в 2022 году до 69 в 2024 году. Всего за прошлый год оштрафовали 86 жителей региона на сумму 1,8 миллиона рублей. Также за пять лет зарегистрировано 33 случая, связанных с продажей самогона, причём наибольший рост преступлений зафиксирован в 2024 году — 20 инцидентов.