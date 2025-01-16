В Белгороде прикрыли незаконный алкогольный бизнес на 9 млн рублей

Posted 16 января, 12:20
Published 16 января, 12:20
Modified 16 января, 12:22
Updated 16 января, 12:22
В Белгороде сотрудники УФСБ и полиции задержали мужчину, который занимался незаконным производством этилового спирта и алкогольной продукции. Оперативники изъяли из нелегального оборота около 12 тысяч литров спирта на сумму свыше 9 миллионов рублей. Продукцию злоумышленник хранил в ангаре, где и вёл свою деятельность.
Мужчина уже привлекался к ответственности за хранение и продажу немаркированной продукции, однако на этот раз против него возбуждено дело по более серьёзной статье — о незаконном производстве и обороте спирта и алкоголя. Максимальное наказание по ней — до шести лет лишения свободы.
Ведётся следствие.
В Белгородской области продолжает расти число правонарушений, связанных с незаконной продажей самогона. За последние три года количество административных штрафов по статье о незаконной продаже алкоголя увеличилось с девяти случаев в 2022 году до 69 в 2024 году. Всего за прошлый год оштрафовали 86 жителей региона на сумму 1,8 миллиона рублей. Также за пять лет зарегистрировано 33 случая, связанных с продажей самогона, причём наибольший рост преступлений зафиксирован в 2024 году — 20 инцидентов.