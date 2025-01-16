У «Тринити Моторс М» в Белгороде изменился состав собственников

Posted 16 января, 08:39
Published 16 января, 08:39
Modified 16 января, 08:41
Updated 16 января, 08:41
Изменения в структуре собственников компании «Тринити Моторс М» произошли в январе 2025 года. Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», в настоящее время владельцами фирмы являются Григорий Былов (32,50%), Роман Шайдаров (32,50%), Алексей Васильев (20%) и Роман Щипцов (15%).
Ранее Шайдарову принадлежало 25,50% доли в УК, Былову — 25,50%, а Щипцову — 9%.
Среди собственников в 2024 году была компания «Тринити Моторс М». А в 2018 году по 20% доли в УК принадлежало Алёне Тарасовой и Андрею Блохину.
Основная деятельность «Тринити Моторс М» заключается в розничной продаже легковых автомобилей. В 2023 году организация показала отрицательный финансовый результат в размере 8,8 млн рублей.
Напомним, ранее мы собрали топ компаний с учредителями или совладельцами — гражданами Украины, которые заработали миллионы за 2023 год в Белгородской области. Подробности — по ссылке.