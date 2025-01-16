bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 января, 08:39

Published 16 января, 08:39

Modified 16 января, 08:41

Updated 16 января, 08:41

У «Тринити Моторс М» в Белгороде изменился состав собственников

У «Тринити Моторс М» в Белгороде изменился состав собственников

16 января 2025, 08:39
Фото: 1MI.
Сюжет
Новости Белгорода
Компания занимается розничной торговлей авто. Теперь ею владеют четыре физлица.

Изменения в структуре собственников компании «Тринити Моторс М» произошли в январе 2025 года. Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», в настоящее время владельцами фирмы являются Григорий Былов (32,50%), Роман Шайдаров (32,50%), Алексей Васильев (20%) и Роман Щипцов (15%).

Ранее Шайдарову принадлежало 25,50% доли в УК, Былову — 25,50%, а Щипцову — 9%.

Среди собственников в 2024 году была компания «Тринити Моторс М». А в 2018 году по 20% доли в УК принадлежало Алёне Тарасовой и Андрею Блохину.

Основная деятельность «Тринити Моторс М» заключается в розничной продаже легковых автомобилей. В 2023 году организация показала отрицательный финансовый результат в размере 8,8 млн рублей.

Напомним, ранее мы собрали топ компаний с учредителями или совладельцами — гражданами Украины, которые заработали миллионы за 2023 год в Белгородской области. Подробности — по ссылке.

Топ фирм с украинскими владельцами, заработавшие миллионы в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородские компании с украинскими владельцами: кто не пережил 2024 годОптимизация процессов? В компаниях Владимира Зотова опять измененияВ Белгород через Кипр: что известно о компании «Русагро» и её владельце
#Кристина Семенчук#Компания#Новости Белгорода#Эксклюзив#Собственники#Белгород#Структура#Белгородский бизнес#Владельцы#Тринити Моторс
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика