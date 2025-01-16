У бывшего белгородского блогера Лежнева снова не получилось выйти из СИЗО

Следователи объяснили, что Лежнева следует оставить под арестом из-за его попытки сбежать или связаться со свидетелями. Однако сам Лежнев отметил, что уже восемь месяцев находится в СИЗО, а изучение материалов дела повергают его в шок своей «необъективностью».