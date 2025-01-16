У бывшего белгородского блогера Лежнева снова не получилось выйти из СИЗО

Posted 16 января, 11:27
Published 16 января, 11:27
Modified 16 января, 11:27
Updated 16 января, 11:27
Бывшего белгородского блогера и советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева не стали выпускать из СИЗО. Там он останется как минимум до 24 февраля, пишет «Орелtimes».
Следователи объяснили, что Лежнева следует оставить под арестом из-за его попытки сбежать или связаться со свидетелями. Однако сам Лежнев отметил, что уже восемь месяцев находится в СИЗО, а изучение материалов дела повергают его в шок своей «необъективностью».
«Некий 37-й год. Есть одно показание, и его достаточно, чтобы отправить человека в СИЗО», — добавил Лежнев.
Кроме того, он попросил отпустить его, чтобы отправиться «защищать Родину». Лежневу суд отказал.
Сергея Лежнева задержали в мае 2024 года. Его обвиняли в хищении денег при реконструкции, а спустя время появились новые эпизоды.
Ранее предполагалось, что бывший белгородский блогер мог заключить контракт с Минобороны РФ, но это оказалось не так.
Также отмечалось, что на момент расследования дела Лежнев не получает зарплату.