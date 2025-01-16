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Posted 16 января, 11:27

Published 16 января, 11:27

Modified 16 января, 11:27

Updated 16 января, 11:27

Сергей Лежнев

У бывшего белгородского блогера Лежнева снова не получилось выйти из СИЗО

16 января 2025, 11:27
Фото: «Орелtimes». Сергей Лежнев
Сергею Лежневу отказали в смене меры пресечения. Сам же он попросил уйти, чтобы «защищать Родину».

Бывшего белгородского блогера и советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева не стали выпускать из СИЗО. Там он останется как минимум до 24 февраля, пишет «Орелtimes».

Следователи объяснили, что Лежнева следует оставить под арестом из-за его попытки сбежать или связаться со свидетелями. Однако сам Лежнев отметил, что уже восемь месяцев находится в СИЗО, а изучение материалов дела повергают его в шок своей «необъективностью».

«Некий 37-й год. Есть одно показание, и его достаточно, чтобы отправить человека в СИЗО», — добавил Лежнев.

Кроме того, он попросил отпустить его, чтобы отправиться «защищать Родину». Лежневу суд отказал.

Сергея Лежнева задержали в мае 2024 года. Его обвиняли в хищении денег при реконструкции, а спустя время появились новые эпизоды.

Ранее предполагалось, что бывший белгородский блогер мог заключить контракт с Минобороны РФ, но это оказалось не так.

Также отмечалось, что на момент расследования дела Лежнев не получает зарплату.

Советник орловского губернатора Лежнев отметит Новый год в СИЗО
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