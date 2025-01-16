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Posted 16 января, 08:34

Published 16 января, 08:34

Modified 16 января, 08:34

Updated 16 января, 08:34

У белгородцев будет больше шансов поступить на бюджет

У белгородских выпускников в 2025 году будет больше шансов поступить на бюджет

16 января 2025, 08:34
Фото: 1MI. У белгородцев будет больше шансов поступить на бюджет
Сюжет
Образование
В новом году белгородских выпускников решили порадовать увеличением числа бюджетных мест. Об этом в вечернем прямом эфире рассказал глава региона.

В новом, 2025 году в Белгородской области изменится количество бюджетных мест в вузах. Однако не в худшую сторону: поступить на бюджет сможет большее количество детей.

Как заявил глава области Вячеслав Гладков, в этом году в высших учебных учреждениях может быть на 600 бюджетных мест больше. Из-за этого общая их сумма превысит 9,3 тысячи. Однако точное количество будет известно позже.

Ранее редакция Бел.Ру рассказывала, какие профессии наиболее востребованные в последние годы в областном центре. Также журналисты предоставили список всех учреждений, в которые можно поступить после школы, указав на их плюсы и минусы. В материале есть и перечень лучших вузов.

Вузы Белгорода: выбор будущей профессии после 11 класса
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#Александра Склярова#Белгородская область#Образование#Вузы#Бюджетные места#Белгород#Вячеслав Гладков
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