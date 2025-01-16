У белгородских выпускников в 2025 году будет больше шансов поступить на бюджет

Ранее редакция Бел.Ру рассказывала, какие профессии наиболее востребованные в последние годы в областном центре. Также журналисты предоставили список всех учреждений, в которые можно поступить после школы, указав на их плюсы и минусы. В материале есть и перечень лучших вузов.