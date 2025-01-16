У белгородских выпускников в 2025 году будет больше шансов поступить на бюджет

Posted 16 января, 08:34
Published 16 января, 08:34
Modified 16 января, 08:34
Updated 16 января, 08:34
В новом, 2025 году в Белгородской области изменится количество бюджетных мест в вузах. Однако не в худшую сторону: поступить на бюджет сможет большее количество детей.
Как заявил глава области Вячеслав Гладков, в этом году в высших учебных учреждениях может быть на 600 бюджетных мест больше. Из-за этого общая их сумма превысит 9,3 тысячи. Однако точное количество будет известно позже.
Ранее редакция Бел.Ру рассказывала, какие профессии наиболее востребованные в последние годы в областном центре. Также журналисты предоставили список всех учреждений, в которые можно поступить после школы, указав на их плюсы и минусы. В материале есть и перечень лучших вузов.