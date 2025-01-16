Топ фирм с украинскими владельцами, заработавшие миллионы в Белгородской области

Компания работает в Шебекино, начиная с 2014 года. Основные направления деятельности включают в себя ковку, прессование, штамповку и профилирование, а также изготовление продукции с использованием методов порошковой металлургии. Во главе компании находится Юлия Шевлякова, занимающая должность генерального директора. В число совладельцев входят гражданин Украины Геннадий Крикун, владеющий 49,90%, а также граждане России Наталья Маринченко (16,80%), Виталий Минькин (16,70%) и Денис Минькин (16,60%). В 2023 году компания зафиксировала чистую прибыль в размере 16,9 млн рублей.