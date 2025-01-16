Топ фирм с украинскими владельцами, заработавшие миллионы в Белгородской области

Posted 16 января, 05:25
Published 16 января, 05:25
Modified 16 января, 05:25
Updated 16 января, 05:25
Ниже представлен рейтинг организаций с украинскими владельцами, которым удалось заработать миллионы за 2023 год в Белгородской области.
Предприятие, специализирующееся на выпуске продукции из бумаги и картона, действует в Белгороде с 2011 года. Генеральным директором является Валерий Петренко. Учредителями предприятия выступает компания «Принт-эквипмент» (99,99% доля), гражданин РФ Виктор Беспалько (0,0080%) и гражданин Украины Дмитрий Беспалько (0,0020%). По результатам 2023 года чистый доход организации превысил 131,9 млн рублей.
Год основания фирмы — 2010, город регистрации — Белгород. Основной сферой деятельности является предоставление в аренду, а также лизинг разнообразного оборудования, применяемого в научно-промышленной деятельности. Возглавляет компанию Ольга Скрамтаева.
Совладельцами компании являются граждане разных стран: Александр Безлепкин, гражданин Украины, владеет 33% долей, граждане Германии Евгений Давидовский и Феликс Кришталь также владеют по 33% каждый, а гражданка РФ Ольга Скрамтаева имеет долю в размере 1%. За 2023 год компания получила чистую прибыль в размере 53,4 млн рублей.
С 2015 года компания осуществляет свою деятельность в Белгороде, специализируясь на продаже металлических и неметаллических конструкций в специализированных магазинах. Директором организации является Сергей Таранцов, а её учредителем выступает гражданин Украины Евгений Крупник. В 2023 году фирма отчиталась о достижении чистой прибыли в размере 36,2 млн рублей.
Компания специализируется на производстве гидравлического и пневматического оборудования. С момента своего основания в 2007 году она функционирует в Белгороде. Её директор и владелец — гражданин Украины Алексей Соболев. В 2023 году компания достигла чистой прибыли в 29,6 млн рублей.
Организация основана в Белгороде в 2001 году и специализируется на оптовой торговле живыми животными. Её руководителем является Дмитрий Бузаев. Основателями значатся компания «БИО технология» (95%) и гражданин Украины Владимир Авдеев (5%). По итогам 2023 года фирма заработала чистую прибыль в размере 20,7 млн рублей.
Компания начала свою деятельность в Белгороде в 2016 году и занимается неспециализированной оптовой торговлей. Руководит организацией Алексей Киреев. Учредителями являются граждане Украины: Александр Вартанов и Николай Кисель, каждый из которых владеет по 50%. По итогам 2023 года чистая прибыль компании составила 19,9 млн рублей.
Компания работает в Шебекино, начиная с 2014 года. Основные направления деятельности включают в себя ковку, прессование, штамповку и профилирование, а также изготовление продукции с использованием методов порошковой металлургии. Во главе компании находится Юлия Шевлякова, занимающая должность генерального директора. В число совладельцев входят гражданин Украины Геннадий Крикун, владеющий 49,90%, а также граждане России Наталья Маринченко (16,80%), Виталий Минькин (16,70%) и Денис Минькин (16,60%). В 2023 году компания зафиксировала чистую прибыль в размере 16,9 млн рублей.
Компания функционирует в Белгородском районе с 2008 года и специализируется на производстве пестицидов и других агрохимических товаров. Руководит предприятием Александр Брежнев. Среди владельцев — гражданин Украины Сергей Кругляк, обладающий 50% долей, а также граждане России Александр Брежнев и Елена Брежнева, владеющие соответственно 40% и 10%. Чистая прибыль компании по итогам 2023 года составила 14,4 млн рублей.
Компания специализируется на оптовой продаже различных машин, приборов, аппаратуры и оборудования для общего и специального промышленного назначения. Она работает в Белгороде с 2017 года. Основатель и генеральный директор — Андрей Ивашина, гражданин Украины. В отчёте за 2023 год указана чистая прибыль в размере 12,9 млн рублей.
Предприятие основали в 2019 году в Белгородском районе. Оно специализируется на выращивании овощей защищённого грунта. Во главе фирмы стоит генеральный директор Олег Толстиков. Учредителями организации являются три физических лица: россияне Евгений Ирхин (владеет 99,01%) и Олег Толстиков (2,25%), а также гражданка Украины Елена Змерзлая (0,74%). По итогам 2023 года чистая прибыль предприятия составила 12,5 млн рублей.