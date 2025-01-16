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Posted 16 января, 12:46

Published 16 января, 12:46

Modified 16 января, 12:48

Updated 16 января, 12:48

Стартовал прием заявок на грантовую программу «Стальное дерево»-2025

Стартовал прием заявок на грантовую программу «Стальное дерево»-2025

16 января 2025, 12:46
Фото: Стойленский ГОК.
Стойленский ГОК и социальный партнер Группы НЛМК — благотворительный фонд «Милосердие» объявляют о начале очередного приема заявок для получения грантов программы поддержки социальных инициатив «Стальное дерево».

Программа направлена на поддержку общественно полезных идей активных жителей Белгородской области.

Заявки для участия в отборе принимают на онлайн платформе программы.

— Мы уверены, что в новом году желающих стать участниками программы не уменьшится, а их идеи будут еще более яркими и востребованными, — отметила исполнительный директор фонда «Милосердие» Яна Лунева. — Радует, что энергия добрых дел не угасает уже девятый год, проекты «Стального дерева» развиваются, тиражируются, вовлекая в социальное проектирование сотни неравнодушных людей из четырех регионов страны.

Жители Белгородской области могут подать инициативу до 28 февраля. В приоритете проекты, которые направлены на помощь и популяризацию активного долголетия людей «серебряного» возраста. Победителей конкурса объявят в мае 2025 года после очной защиты проектов с участием общественников, журналистов, представителей муниципалитета и бизнеса, фонда «Милосердие».

Размеры грантов составляют 200, 300 и 500 тысяч рублей. Проекты грантополучателей должны быть реализованы в течение девяти месяцев.

В 2024 году в программу «Стального дерева» жители Белгородской области направили более 150 заявок, 12 проектов грантовая комиссия выбрала для реализации. Инициативы участников были посвящены организации полезного семейного досуга, поддержке детей с ограниченными возможностями здоровья, спортивному развитию и экологическому просвещению молодежи, а также развитию сельских территорий.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Проекты#Белгород#Заявки#Стальное дерево#Грантовая программа#Экологическое просвещение
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