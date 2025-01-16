Стартовал прием заявок на грантовую программу «Стальное дерево»-2025

— Мы уверены, что в новом году желающих стать участниками программы не уменьшится, а их идеи будут еще более яркими и востребованными, — отметила исполнительный директор фонда «Милосердие» Яна Лунева. — Радует, что энергия добрых дел не угасает уже девятый год, проекты «Стального дерева» развиваются, тиражируются, вовлекая в социальное проектирование сотни неравнодушных людей из четырех регионов страны.