Стало известно о состоянии пострадавших белгородцев после ДТП в Карелии

5 января в Питкярантском районе Карелии произошла авария с участием пассажирского автобуса. Он перевернулся. В момент инцидента в автобусе находились семь человек из Белгородской области. Четыре из них получили травмы, среди пострадавших была несовершеннолетняя. Также в автобусе были пассажиры из Курской и Воронежской областей.