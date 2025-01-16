Стало известно о состоянии пострадавших белгородцев после ДТП в Карелии

Posted 16 января, 12:10
Published 16 января, 12:10
Modified 16 января, 12:12
Updated 16 января, 12:12
5 января в Питкярантском районе Карелии произошла авария с участием пассажирского автобуса. Он перевернулся. В момент инцидента в автобусе находились семь человек из Белгородской области. Четыре из них получили травмы, среди пострадавших была несовершеннолетняя. Также в автобусе были пассажиры из Курской и Воронежской областей.
Как выяснили журналисты Бел.Ру, всего в аварии получили травмы различной степени тяжести пять жителей Белгородской области. Два человека до сих продолжают лечиться на территории региона. Один из них находится в стационаре, а второй — на амбулаторном лечении. Состояние обоих пострадавших специалисты оценивают как удовлетворительное.
Что касается медучреждений в Карелии, в настоящее время пострадавших при ДТП белгородцев там нет.
Напомним, 13 января в Белгороде произошла авария с участием кареты скорой помощи. Одному человеку понадобилась помощь.