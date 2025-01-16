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Posted 16 января, 12:10

Published 16 января, 12:10

Modified 16 января, 12:12

Updated 16 января, 12:12

Стало известно о состоянии пострадавших белгородцев после ДТП в Карелии

Стало известно о состоянии пострадавших белгородцев после ДТП в Карелии

16 января 2025, 12:10
Фото: 1MI.
Сюжет
ДТП
Авария произошла 5 января. В автобусе находились семь жителей Белгородской области. Об их состоянии — ниже.

5 января в Питкярантском районе Карелии произошла авария с участием пассажирского автобуса. Он перевернулся. В момент инцидента в автобусе находились семь человек из Белгородской области. Четыре из них получили травмы, среди пострадавших была несовершеннолетняя. Также в автобусе были пассажиры из Курской и Воронежской областей.

Как выяснили журналисты Бел.Ру, всего в аварии получили травмы различной степени тяжести пять жителей Белгородской области. Два человека до сих продолжают лечиться на территории региона. Один из них находится в стационаре, а второй — на амбулаторном лечении. Состояние обоих пострадавших специалисты оценивают как удовлетворительное.

Что касается медучреждений в Карелии, в настоящее время пострадавших при ДТП белгородцев там нет.

Напомним, 13 января в Белгороде произошла авария с участием кареты скорой помощи. Одному человеку понадобилась помощь.

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#Кристина Семенчук#ДТП#Курская область#Пострадавшие#Автобус#Несовершеннолетняя#Эксклюзив#Белгород#Карелия#Воронежская область#Медучреждения#Состояние здоровья
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