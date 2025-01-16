Сколько компаний в Белгородской области не смогли пережить напряжённый 2024 год?

Posted 16 января, 14:47
Published 16 января, 14:47
Modified 16 января, 14:47
Updated 16 января, 14:47
В 2024 году в Белгородской области открылось 1205 новых компаний. Однако число ликвидированных предприятий составило 1409. Это показатель отрицательной динамики для области в отличие от общероссийского тренда.
В России же в целом наблюдалась положительная тенденция в сфере бизнеса: количество открытых предприятий превысило количество ликвидированных на 12,9 тыс. (рост на 6,4%). Однако стоит отметить, что в более чем половине регионов страны также была зафиксирована убыль.
Регионами с повышенной «смертностью» бизнеса стали Ивановская область, Ярославская область, Татарстан, Самарская область, Свердловская область, Челябинская область, Алтайский край, Новосибирская область, Омская область, Республика Бурятия. Там разница между открытыми и закрытыми компаниями была больше, чем в Белгородской области.
Рост числа предприятий отмечался в прошлом году в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Республике Калмыкия, Республике Дагестан, Чеченской Республике, Ставропольском крае, Республике Башкортостан, Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике. Больше всего прирост был в столице — почти 25 тысяч новых компаний.
В 2023 году в Белгородской области «смертность бизнеса» была меньше. Закрылось 1380 компаний, а открылись 1421.