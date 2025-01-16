Сколько компаний в Белгородской области не смогли пережить напряжённый 2024 год?

В России же в целом наблюдалась положительная тенденция в сфере бизнеса: количество открытых предприятий превысило количество ликвидированных на 12,9 тыс. (рост на 6,4%). Однако стоит отметить, что в более чем половине регионов страны также была зафиксирована убыль.