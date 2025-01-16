Shot: ВСУ нанесли удар по Белгородской области ракетами ATACMS

Днём жители Белгорода и пригородов услышали несколько взрывов. Работала система ПВО, воздушные цели сбили в небе. Однако после падения осколков и обломков был ранен мужчина в селе Беловское под Белгородом. Осколки попали ему в руку и в голову. О состоянии пострадавшего рассказал его отец.