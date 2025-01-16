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Posted 16 января, 18:01

Published 16 января, 18:01

Modified 16 января, 18:03

Updated 16 января, 18:03

ракета ATACMS

Shot: ВСУ нанесли удар по Белгородской области ракетами ATACMS

16 января 2025, 18:01
Фото: twz.com. ракета ATACMS
Средства ПВО поразили цели в небе, но без пострадавших не обошлось.

ВСУ атаковали приграничный регион американскими ракетами ATACMS, утверждает Telegram-канал Shot.

Днём жители Белгорода и пригородов услышали несколько взрывов. Работала система ПВО, воздушные цели сбили в небе. Однако после падения осколков и обломков был ранен мужчина в селе Беловское под Белгородом. Осколки попали ему в руку и в голову. О состоянии пострадавшего рассказал его отец.

Позже там же на боеприпасе подорвалась машина. Тяжёлые осколочные ранения получил мужчина.

После взрывов в Белгороде и Белгородском районе есть последствия
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#Евгений Грицков
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