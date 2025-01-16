«Происходит безобразие»: Гладков — о злоупотреблении бесплатными посылками на почте

Вячеслав Гладков отметил, что эта мера поддержки направлена на то, чтобы поддержать воюющих на СВО белгородцев или отправить весточку родным, пострадавшим при обстрелах и вынужденным покинуть свои дома. К сожалению, многие этим злоупотребляют и устраивают «полное безобразие».