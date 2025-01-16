«Происходит безобразие»: Гладков — о злоупотреблении бесплатными посылками на почте

Posted 16 января, 17:22
Published 16 января, 17:22
Modified 16 января, 17:24
Updated 16 января, 17:24
15 января эта акция должна была закончиться, но белгородцы отправили немало обращений с просьбами продлить возможность бесплатно отправлять посылки. В «Почте России» такое решение приняли, но глава региона отметил, что многие злоупотребляют этим.
Так, из Старого Оскола в Белгород прислали мешок картошки, присылали щебень и песок, а также использовали областной центр в приграничье как промежуточный пункт, чтобы бесплатно переслать коммерческие посылки.
Вячеслав Гладков отметил, что эта мера поддержки направлена на то, чтобы поддержать воюющих на СВО белгородцев или отправить весточку родным, пострадавшим при обстрелах и вынужденным покинуть свои дома. К сожалению, многие этим злоупотребляют и устраивают «полное безобразие».
Ранее об этом говорила и руководитель белгородского управления «Почты России» в регионе Елена Придачина. Она также сообщила, что получили много благодарных откликов за эту помощь в доставке.