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Posted 16 января, 06:44

Published 16 января, 06:44

Modified 16 января, 06:46

Updated 16 января, 06:46

Салюты всё ещё под запретом

Привлекли не всех? Кого из белгородцев за годы запрета наказали за запуск салютов

16 января 2025, 06:44
Фото: 1MI. Салюты всё ещё под запретом

В полиции озвучили число наказанных за запрещённые салюты белгородцев

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Новости Белгорода
К административной ответственности привлекли только шестерых. На этих новогодних праздниках оштрафовали одного из трёх.

Ещё весной 2022 года в Белгородской области ограничили использование салютов и фейерверков из-за неспокойной оперативной обстановки.

Однако некоторые белгородцы в эти годы игнорировали ограничения. Так, с момента ввода запрета по 2024 год сотрудники правоохранительных органов составили административные материалы в отношении шести жителей, большая часть из которых проживала в Белгороде.

В общей сумме нарушителям пришлось выплатить 6,5 тысячи рублей штрафа, узнали журналисты Go31.

При этом в минувшие новогодние выходные за запуск фейерверков привлекли только одного человека — 44-летнего мужчину из Белгорода, которому запрещённое развлечение подарили на Новый год родственники.

Всего же в эти праздники нарушили запрет три человека. Помимо уже описанного случая, случилось ещё два: 5 января белгородка запустила фейерверк, чтобы громко отметить свой день рождения, а 8 января залпы салюта услышали жители Губкина.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Салют#Новости Белгорода#Белгород
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