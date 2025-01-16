Привлекли не всех? Кого из белгородцев за годы запрета наказали за запуск салютов

Posted 16 января, 06:44
Published 16 января, 06:44
Modified 16 января, 06:46
Updated 16 января, 06:46
Ещё весной 2022 года в Белгородской области ограничили использование салютов и фейерверков из-за неспокойной оперативной обстановки.
Однако некоторые белгородцы в эти годы игнорировали ограничения. Так, с момента ввода запрета по 2024 год сотрудники правоохранительных органов составили административные материалы в отношении шести жителей, большая часть из которых проживала в Белгороде.
В общей сумме нарушителям пришлось выплатить 6,5 тысячи рублей штрафа, узнали журналисты Go31.
При этом в минувшие новогодние выходные за запуск фейерверков привлекли только одного человека — 44-летнего мужчину из Белгорода, которому запрещённое развлечение подарили на Новый год родственники.
Всего же в эти праздники нарушили запрет три человека. Помимо уже описанного случая, случилось ещё два: 5 января белгородка запустила фейерверк, чтобы громко отметить свой день рождения, а 8 января залпы салюта услышали жители Губкина.