Попрощались навсегда: в Белгород вряд ли вернут троллейбусы

Posted 16 января, 08:52
Published 16 января, 08:52
Modified 16 января, 08:52
Updated 16 января, 08:52
В Белгород больше не вернут троллейбусы — ко крайней мере, речи об этом пока не идёт.
«Планов по возобновлению движения троллейбусов в Белгороде нет», — кратко ответил на вопрос неравнодушных жителей мэр города Валентин Демидов.
При этом ранее власти утверждали, что возвращение троллейбусов в Белгород возможно: в Госдуме даже начали разрабатывать проект, который помог бы сохранить экологически чистый транспорт. Однако в то время точного заявления о возвращении троллейбусов областные власти не делали.
Напомним, что в Белгороде уже несколько лет не ездят троллейбусы. Из-за этого их комплектующие начали продавать, но торги растянулись на годы. Многое пришлось продавать за полцены.
Троллейбусы из Белгорода чуть позже начали курсировать в Воронеже.