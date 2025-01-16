Попрощались навсегда: в Белгород вряд ли вернут троллейбусы

При этом ранее власти утверждали, что возвращение троллейбусов в Белгород возможно: в Госдуме даже начали разрабатывать проект, который помог бы сохранить экологически чистый транспорт. Однако в то время точного заявления о возвращении троллейбусов областные власти не делали.