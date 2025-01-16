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Posted 16 января, 08:52

Published 16 января, 08:52

Modified 16 января, 08:52

Updated 16 января, 08:52

Троллейбусы вряд ли вновь появятся в Белгороде

Попрощались навсегда: в Белгород вряд ли вернут троллейбусы

16 января 2025, 08:52
Фото: 1MI. Троллейбусы вряд ли вновь появятся в Белгороде

Белгородские власти пока не поднимают вопрос о возвращении троллейбусов

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Новости Белгорода
О возвращении троллейбусов в настоящее время не думают. Об этом сообщил мэр Валентин Демидов.

В Белгород больше не вернут троллейбусы — ко крайней мере, речи об этом пока не идёт.

«Планов по возобновлению движения троллейбусов в Белгороде нет», — кратко ответил на вопрос неравнодушных жителей мэр города Валентин Демидов.

При этом ранее власти утверждали, что возвращение троллейбусов в Белгород возможно: в Госдуме даже начали разрабатывать проект, который помог бы сохранить экологически чистый транспорт. Однако в то время точного заявления о возвращении троллейбусов областные власти не делали.

Напомним, что в Белгороде уже несколько лет не ездят троллейбусы. Из-за этого их комплектующие начали продавать, но торги растянулись на годы. Многое пришлось продавать за полцены.

Троллейбусы из Белгорода чуть позже начали курсировать в Воронеже.

Белгородские троллейбусы вышли на маршруты в Воронеже
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#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Троллейбусы#Белгород#Валентин Демидов
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