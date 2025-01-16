Под Белгородом мужчина угрожал бывшей супруге расправой с ружьём

Ранее другой 44-летний мужчина угрожал убийством председателю садового некоммерческого товарищества. Чтобы подтвердить серьёзность своих намерений, он показал женщине гранату. Позже оказалось, что это не настоящая граната, а учебная для игры в страйкбол. Против него возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством».