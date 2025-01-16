Под Белгородом мужчина угрожал бывшей супруге расправой с ружьём

Posted 16 января, 10:48
Published 16 января, 10:48
Modified 16 января, 10:48
Updated 16 января, 10:48
По данным УМВД, 43-летняя женщина обратилась в полицию после того, как её пьяный бывший муж направил охотничье ружьё на неё. Они продолжают проживать вместе после развода в Белгородском районе.
По словам потерпевшей, всё началось с того, что бывший муж стал предъявлять ей претензии из-за ревности и стал угрожать физической расправой. Женщина, опасаясь за свою безопасность, решила уехать с дочерью к своим родителям.
В момент её сборов 67-летний мужчина вошёл в комнату с ружьём «ИЖ-12» и направил его на бывшую супругу. Вскоре женщина с дочерью выбежали из дома, а позднее обратились в полицию.
После происшествия правоохранители изъяли оружие и патроны, а в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». За совершённое мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
Ранее другой 44-летний мужчина угрожал убийством председателю садового некоммерческого товарищества. Чтобы подтвердить серьёзность своих намерений, он показал женщине гранату. Позже оказалось, что это не настоящая граната, а учебная для игры в страйкбол. Против него возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством».