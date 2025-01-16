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Posted 16 января, 10:48

Published 16 января, 10:48

Modified 16 января, 10:48

Updated 16 января, 10:48

Найденное ружьё

Под Белгородом мужчина угрожал бывшей супруге расправой с ружьём

16 января 2025, 10:48
Фото: УМВД России по Белгородской области. Найденное ружьё
Пьяный мужчина угрожал своей бывшей жене охотничьим ружьём. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

По данным УМВД, 43-летняя женщина обратилась в полицию после того, как её пьяный бывший муж направил охотничье ружьё на неё. Они продолжают проживать вместе после развода в Белгородском районе.

По словам потерпевшей, всё началось с того, что бывший муж стал предъявлять ей претензии из-за ревности и стал угрожать физической расправой. Женщина, опасаясь за свою безопасность, решила уехать с дочерью к своим родителям.

В момент её сборов 67-летний мужчина вошёл в комнату с ружьём «ИЖ-12» и направил его на бывшую супругу. Вскоре женщина с дочерью выбежали из дома, а позднее обратились в полицию.

После происшествия правоохранители изъяли оружие и патроны, а в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». За совершённое мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее другой 44-летний мужчина угрожал убийством председателю садового некоммерческого товарищества. Чтобы подтвердить серьёзность своих намерений, он показал женщине гранату. Позже оказалось, что это не настоящая граната, а учебная для игры в страйкбол. Против него возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством».

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#Анна Селищева#Происшествия#Белгородский район#Ружьё#Белгород#Угроза убийством
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