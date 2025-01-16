bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 января, 09:09

Published 16 января, 09:09

Modified 16 января, 09:09

Updated 16 января, 09:09

Блохи домашних питомцев опасны для человека

Опасны ли для человека блохи домашних питомцев?

16 января 2025, 09:09
Фото: Изображение Midjourney. Блохи домашних питомцев опасны для человека
Миф о безопасности блох домашних питомцев для человека развеяла орловский эксперт. Эти насекомые являются переносчиками ряда опасных заболеваний.

Эксперт Роспотребнадзора по Орловской области, Наталья Иванова, развенчала распространённое заблуждение о том, что блохи домашних животных безопасны для человека, сообщает «Орелtimes». Она напомнила, что блохи являются переносчиками ряда опасных заболеваний, таких как бруцеллёз, дипилидиоз и энцефалит, которые могут поражать как животных, так и людей.

Иванова добавила, что укус блохи также может привести к аллергическим реакциям. Чтобы избежать появления блох, эксперт рекомендовала регулярно проводить уборку, пылесосить ковры и мебель, стирать подстилки для питомцев при высоких температурах, а также обрабатывать животных специальными средствами. В качестве природных репеллентов она предложила использовать такие растения, как полынь, мяту, цитрусовые, эвкалипт и пижму, так как блохи не переносят резкие запахи этих трав.

Напомним, что в феврале обычно пробуждаются так называемые «снежные блохи», мелкие насекомые, обитающие в снежной подстилке. Они не представляют опасности для людей и животных, поскольку условия для их жизни в домах неподобающие.

Снежные блохи рано пробудились из-за природных аномалий
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородец отправился в Краснодарский край, чтобы спасти животных от мазутаБелгородке пришлось заплатить за убийство беспозвоночных животных«Выгул собак запрещён»: где гулять с животными и как не получить штраф в 30 тысяч
#Анна Селищева#Общество#Эксперт#Орловская область#Домашние питомцы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика