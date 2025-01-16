Опасны ли для человека блохи домашних питомцев?

Иванова добавила, что укус блохи также может привести к аллергическим реакциям. Чтобы избежать появления блох, эксперт рекомендовала регулярно проводить уборку, пылесосить ковры и мебель, стирать подстилки для питомцев при высоких температурах, а также обрабатывать животных специальными средствами. В качестве природных репеллентов она предложила использовать такие растения, как полынь, мяту, цитрусовые, эвкалипт и пижму, так как блохи не переносят резкие запахи этих трав.