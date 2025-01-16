Опасны ли для человека блохи домашних питомцев?

Posted 16 января, 09:09
Published 16 января, 09:09
Modified 16 января, 09:09
Updated 16 января, 09:09
Эксперт Роспотребнадзора по Орловской области, Наталья Иванова, развенчала распространённое заблуждение о том, что блохи домашних животных безопасны для человека, сообщает «Орелtimes». Она напомнила, что блохи являются переносчиками ряда опасных заболеваний, таких как бруцеллёз, дипилидиоз и энцефалит, которые могут поражать как животных, так и людей.
Иванова добавила, что укус блохи также может привести к аллергическим реакциям. Чтобы избежать появления блох, эксперт рекомендовала регулярно проводить уборку, пылесосить ковры и мебель, стирать подстилки для питомцев при высоких температурах, а также обрабатывать животных специальными средствами. В качестве природных репеллентов она предложила использовать такие растения, как полынь, мяту, цитрусовые, эвкалипт и пижму, так как блохи не переносят резкие запахи этих трав.
Напомним, что в феврале обычно пробуждаются так называемые «снежные блохи», мелкие насекомые, обитающие в снежной подстилке. Они не представляют опасности для людей и животных, поскольку условия для их жизни в домах неподобающие.