«Некоторые злоупотребляли»: глава белгородской «Почты России» — об акции поддержки

Она уточнила, что не все пользуются акцией по назначению. Некоторые клиенты-юрлица решили с её помощью сэкономить на отправке, поэтому в отделения стали приходить щебень, песок, картошка, опилки и тому подобное. В целях безопасности почта обязана принимать посылки в открытом виде.