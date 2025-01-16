«Некоторые злоупотребляли»: глава белгородской «Почты России» — об акции поддержки

Posted 16 января, 13:57
Published 16 января, 13:57
Modified 16 января, 15:11
Updated 16 января, 15:11
Акцию поддержки для белгородцев и курян «Почта России» запустила в конце августа прошлого года. Благодаря ей жители приграничных регионов могли до 31 декабря 2024 года принимать и получать посылки весом до 10 килограмм бесплатно.
За это время акцией успели воспользоваться более 600 тысяч граждан. Изначально продлевать её действие не собирались. Она перестала действовать 15 января 2025 года.
Плату за отправку и получение взимали сутки. Белгородцев решение об отмене не устроило, они начали массово негодовать и просить вернуть программу. «Почта России» увидела обратную реакцию и решило пойти людям навстречу. Акцию вновь запустили 16 января.
«Мы получили очень много откликов и благодарностей за время проведения этой акции, поэтому „Почта России“ принимает решение о её продлении. Для нас это очень большая и физическая, и производственная нагрузка, но её ценность и важность неоспоримы. <…> Срок её [акции — прим. ред.] окончания пока не назван», — разъяснила директор управления федеральной почтовой службы Белгородской области Елена Придачина на встрече с журналистами.
Она уточнила, что не все пользуются акцией по назначению. Некоторые клиенты-юрлица решили с её помощью сэкономить на отправке, поэтому в отделения стали приходить щебень, песок, картошка, опилки и тому подобное. В целях безопасности почта обязана принимать посылки в открытом виде.
«Есть случаи злоупотребления этой акцией, использования её в целях экономии транспортных расходов для своего бизнеса. Я бы хотела обратиться к нашим уважаемым клиентам, попросить взаимного уважения к нелёгкому труду почты», — подытожила Елена.
Допустимый вес посылок увеличили до 20 килограмм, но теперь одному и тому же человеку смогут отправлять только две посылки за день.
Часть посылок, пересылку которых оплачивает «Почта России» за свой счёт, уже прибыла в Белгородскую область, была отсортирована и отправилась в одно из отделений — на улице Чапаева.