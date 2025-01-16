bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 января, 13:57

Published 16 января, 13:57

Modified 16 января, 15:11

Updated 16 января, 15:11

«Почта России» продолжила бесплатно принимать и отправлять посылки белгородцев

«Некоторые злоупотребляли»: глава белгородской «Почты России» — об акции поддержки

16 января 2025, 13:57
Фото: Валерия Колесникова. bel.ru. «Почта России» продолжила бесплатно принимать и отправлять посылки белгородцев

В белгородской «Почте России» прокомментировали продление акции поддержки

Положительная инициатива обернулась для «Почты России» крупными затратами. Оказалось, что некоторые отправители пользовались акцией в корыстных целях.

Акцию поддержки для белгородцев и курян «Почта России» запустила в конце августа прошлого года. Благодаря ей жители приграничных регионов могли до 31 декабря 2024 года принимать и получать посылки весом до 10 килограмм бесплатно.

За это время акцией успели воспользоваться более 600 тысяч граждан. Изначально продлевать её действие не собирались. Она перестала действовать 15 января 2025 года.

Плату за отправку и получение взимали сутки. Белгородцев решение об отмене не устроило, они начали массово негодовать и просить вернуть программу. «Почта России» увидела обратную реакцию и решило пойти людям навстречу. Акцию вновь запустили 16 января.

«Мы получили очень много откликов и благодарностей за время проведения этой акции, поэтому „Почта России“ принимает решение о её продлении. Для нас это очень большая и физическая, и производственная нагрузка, но её ценность и важность неоспоримы. <…> Срок её [акции — прим. ред.] окончания пока не назван», — разъяснила директор управления федеральной почтовой службы Белгородской области Елена Придачина на встрече с журналистами.

Она уточнила, что не все пользуются акцией по назначению. Некоторые клиенты-юрлица решили с её помощью сэкономить на отправке, поэтому в отделения стали приходить щебень, песок, картошка, опилки и тому подобное. В целях безопасности почта обязана принимать посылки в открытом виде.

«Есть случаи злоупотребления этой акцией, использования её в целях экономии транспортных расходов для своего бизнеса. Я бы хотела обратиться к нашим уважаемым клиентам, попросить взаимного уважения к нелёгкому труду почты», — подытожила Елена.

Допустимый вес посылок увеличили до 20 килограмм, но теперь одному и тому же человеку смогут отправлять только две посылки за день.

Часть посылок, пересылку которых оплачивает «Почта России» за свой счёт, уже прибыла в Белгородскую область, была отсортирована и отправилась в одно из отделений — на улице Чапаева.

«Почта России» продолжила бесплатно принимать и отправлять посылки белгородцев
"Почта России" продолжила бесплатно принимать и отправлять посылки белгородцев
"Почта России" продолжила бесплатно принимать и отправлять посылки белгородцев
Директор управления федеральной почтовой службы Белгородской области Елена Придачина на встрече с журналистами
"Почта России" продолжила бесплатно принимать и отправлять посылки белгородцев
"Почта России" продолжила бесплатно принимать и отправлять посылки белгородцев
"Почта России" продолжила бесплатно принимать и отправлять посылки белгородцев
"Почта России" продолжила бесплатно принимать и отправлять посылки белгородцев
"Почта России" продолжила бесплатно принимать и отправлять посылки белгородцев
"Почта России" продолжила бесплатно принимать и отправлять посылки белгородцев
"Почта России" продолжила бесплатно принимать и отправлять посылки белгородцев
"Почта России" продолжила бесплатно принимать и отправлять посылки белгородцев
"Почта России" продолжила бесплатно принимать и отправлять посылки белгородцев
"Почта России" продолжила бесплатно принимать и отправлять посылки белгородцев
"Почта России" продолжила бесплатно принимать и отправлять посылки белгородцев
"Почта России" продолжила бесплатно принимать и отправлять посылки белгородцев
"Почта России" продолжила бесплатно принимать и отправлять посылки белгородцев
"Почта России" продолжила бесплатно принимать и отправлять посылки белгородцев
"Почта России" продолжила бесплатно принимать и отправлять посылки белгородцев
«Почта России» продолжила бесплатно принимать и отправлять посылки белгородцев. Фото: Валерия Колесникова. bel.ru
Видео: Валерия Колесникова. bel.ru. «Почта России» продолжила бесплатно принимать и отправлять посылки белгородцев
К 2026 году почти каждый второй POS-терминал в России сможет принимать оплату улыбкой
Узнать подробнее
Читайте также:
Продлят ли белгородцам акцию с бесплатными отправкой и получением почтовых посылок?Белгородцы смогут бесплатно отправить и получить посылки до Нового года«Почте России» рассказали о росте доли цифровых писем
#Валерия Колесникова#Видео#Общество#Белгородская область#Фоторепортаж#Почта россии#Белгород#Посылки#Акция поддержки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика