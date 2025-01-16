Крещение в Белгородской области: приметы и места для купаний

Posted 16 января, 07:22
Published 16 января, 07:22
Modified 16 января, 07:24
Updated 16 января, 07:24
После Рождества наступают Святки, в течение которых на протяжении 12 дней проходят весёлые гуляния. Сразу после их окончания наступает Крещение — праздник, который отмечается 19 января каждый год. В этот день люди посещают храмы, чтобы взять освящённую воду домой.
До середины пятого века Крещение праздновали в один день с Рождеством — 6 января по юлианскому календарю. Со временем эти два праздника стали отмечать отдельно.
С 18 января начинаются торжества, именуемые Крещенским сочельником, который является постным днём. На праздничный обед обычно подаётся сочиво — каша из пшеницы. При этом можно приготовить рисовую кашу с добавлением кураги и изюма, выпечь пирожки с овощами или яблоками, а также сделать вареники и постные голубцы.
В храмах в эту ночь проходит всенощное бдение.
Как объяснил порталу «Православие.ru» священник Филипп Пономарев, церковь не настаивает на том, чтобы верующие погружались в ледяную воду. Однако для многих людей 19 января уже вошло в традицию связывать этот день с крещенскими купаниями. Верующие считают, что в этот святой праздник можно избавиться от грехов.
Эта традиция укрепилась в 90-х годах прошлого века. Купание в проруби, вырубленной во льду, стало традиционным сценарием крещенских празднований.
Священнослужители объясняют, что купания на 19 января — это народная традиция, а не обязательное действие для исповеди. Важнее всего прийти в храм на службу и задуматься о своей душе.
Также стоит помнить, что зимние купания могут быть стрессом для организма и не каждый может их выдержать. Поэтому рядом с организованными местами для купания всегда находятся спасатели и медики. Там есть специальные спуски в воду и места для переодевания. Прыгать в случайную или самодельную прорубь, особенно в одиночестве, крайне не рекомендуется.
Погружение в крещенскую прорубь требует тщательной подготовки, даже если температура воздуха положительная, особенно для тех, кто делает это впервые. Такое мнение высказал Андрей Тяжельников, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы, в интервью с ТАСС.
Он отметил, что зимняя тёплая погода часто сопровождается повышенной влажностью, и в условиях ветра холод ощущается гораздо сильнее. «Для людей, не привыкших к таким условиям, эта процедура может стать настоящим стрессом в любую погоду, поэтому им следует особенно внимательно подойти к подготовке и строго соблюдать все рекомендации и меры предосторожности», — добавил Тяжельников.
Он подчеркнул, что для подготовки к крещенским купаниям следует начинать прогревающий процесс ещё заранее. «Лучше, если человек систематически и на протяжении некоторого времени занимается закаливанием. Если же вы этого раньше не делали, то за неделю до 19 января следует усиленно готовиться», — посоветовал врач.
Тяжельников рекомендует за семь дней до крещенских купаний ежедневно выходить на балкон или во двор, не надевая тёплое одеяние, на пару часов, принимать контрастный душ и ополаскиваться холодной водой.
В региональном управлении МЧС сообщили, что на сегодняшний день в регионе определили 85 мест купания, в том числе на территории Белгорода — специализированная площадка на пляже «Центральный» — левый берег (парк «Берега»). При этом в ведомстве добавили, что список мест может корректироваться в зависимости от оперативной обстановки. С полным перечнем можно ознакомиться по ссылке.
По информации Гидрометцентра, 19 января в Белгородской области будет тепло. Днём температура воздуха достигнет двух градусов тепло. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Скорость ветра достигнет 6 м/c. Ночью столбик термометра будет варьироваться в пределах нуля. Осадков также не ожидается.
В середине января часто наблюдались морозы. Они называются крещенскими. Если вы верите в приметы, выйдите на улицу и посмотрите на небо:
Народные приметы, связанные с Крещением, охватывают не только метеорологические явления, но и различные аспекты жизни. Согласно древним поверьям, в этот день следует открыть окна и двери своего дома, чтобы впустить в него добро и благополучие, независимо от температуры на улице.
Кроме того, считается, что сделать предложение руки и сердца или получить его в день Крещения — это большой шанс на счастливую и гармоничную семейную жизнь. С другой стороны, плач в этот день может принести слёзы на весь год, поэтому лучше избегать печали и горя.
Народные приметы также гласят, что люди, рождённые в день Крещения, особенно обласканы судьбой и могут рассчитывать на её благосклонность. Кроме того, битье чашек и тарелок в этот день считается хорошим знаком.
Ещё одна примета связана с собачьим лаем: если 19 января вы слышите много лая, это может быть признаком того, что в вашей жизни скоро появятся деньги.
Напомним, власти Белгорода в прошлом году приняли решение не проводить и не организовывать традиционное крещенское купание. Это было связано с оперативной обстановкой. Всего в 2024 году общее число специально подготовленных мест для купания в регионе уменьшилось с 98 до 89.
Тогда же Белгородская епархия обратилась к жителям с призывом ответственно подойти к процессу набора крещенской воды. Для обеспечения безопасности и удобства граждан забор воды производился в течение четырёх дней.