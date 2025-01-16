bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 января, 07:22

Published 16 января, 07:22

Modified 16 января, 07:24

Updated 16 января, 07:24

Крещение в Белгородской области: приметы и места для купаний

Крещение в Белгородской области: приметы и места для купаний

16 января 2025, 07:22
Фото: 1MI.
Сюжет
МЧС
19 января в Белгородской области верующие будут отмечать Крещение. Где можно безопасно искупаться в регионе, а также на какие приметы следует обратить внимание — в материале Бел.Ру.

Дата

После Рождества наступают Святки, в течение которых на протяжении 12 дней проходят весёлые гуляния. Сразу после их окончания наступает Крещение — праздник, который отмечается 19 января каждый год. В этот день люди посещают храмы, чтобы взять освящённую воду домой.

Традиции праздника

До середины пятого века Крещение праздновали в один день с Рождеством — 6 января по юлианскому календарю. Со временем эти два праздника стали отмечать отдельно.

С 18 января начинаются торжества, именуемые Крещенским сочельником, который является постным днём. На праздничный обед обычно подаётся сочиво — каша из пшеницы. При этом можно приготовить рисовую кашу с добавлением кураги и изюма, выпечь пирожки с овощами или яблоками, а также сделать вареники и постные голубцы.

В храмах в эту ночь проходит всенощное бдение.

Традиции на Крещение
Традиции на Крещение. Фото: 1MI

Крещенские купания

Как объяснил порталу «Православие.ru» священник Филипп Пономарев, церковь не настаивает на том, чтобы верующие погружались в ледяную воду. Однако для многих людей 19 января уже вошло в традицию связывать этот день с крещенскими купаниями. Верующие считают, что в этот святой праздник можно избавиться от грехов.

Эта традиция укрепилась в 90-х годах прошлого века. Купание в проруби, вырубленной во льду, стало традиционным сценарием крещенских празднований.

Священнослужители объясняют, что купания на 19 января — это народная традиция, а не обязательное действие для исповеди. Важнее всего прийти в храм на службу и задуматься о своей душе.

Также стоит помнить, что зимние купания могут быть стрессом для организма и не каждый может их выдержать. Поэтому рядом с организованными местами для купания всегда находятся спасатели и медики. Там есть специальные спуски в воду и места для переодевания. Прыгать в случайную или самодельную прорубь, особенно в одиночестве, крайне не рекомендуется.

На Крещение ограничат движение к святому источнику под Белгородом
Узнать подробнее

Мнение врача

Погружение в крещенскую прорубь требует тщательной подготовки, даже если температура воздуха положительная, особенно для тех, кто делает это впервые. Такое мнение высказал Андрей Тяжельников, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы, в интервью с ТАСС.

Он отметил, что зимняя тёплая погода часто сопровождается повышенной влажностью, и в условиях ветра холод ощущается гораздо сильнее. «Для людей, не привыкших к таким условиям, эта процедура может стать настоящим стрессом в любую погоду, поэтому им следует особенно внимательно подойти к подготовке и строго соблюдать все рекомендации и меры предосторожности», — добавил Тяжельников.

Он подчеркнул, что для подготовки к крещенским купаниям следует начинать прогревающий процесс ещё заранее. «Лучше, если человек систематически и на протяжении некоторого времени занимается закаливанием. Если же вы этого раньше не делали, то за неделю до 19 января следует усиленно готовиться», — посоветовал врач.

Тяжельников рекомендует за семь дней до крещенских купаний ежедневно выходить на балкон или во двор, не надевая тёплое одеяние, на пару часов, принимать контрастный душ и ополаскиваться холодной водой.

Места купаний в Белгородской области

В региональном управлении МЧС сообщили, что на сегодняшний день в регионе определили 85 мест купания, в том числе на территории Белгорода — специализированная площадка на пляже «Центральный» — левый берег (парк «Берега»). При этом в ведомстве добавили, что список мест может корректироваться в зависимости от оперативной обстановки. С полным перечнем можно ознакомиться по ссылке.

Погода

По информации Гидрометцентра, 19 января в Белгородской области будет тепло. Днём температура воздуха достигнет двух градусов тепло. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Скорость ветра достигнет 6 м/c. Ночью столбик термометра будет варьироваться в пределах нуля. Осадков также не ожидается.

Крещенские морозы
Крещенские морозы. Фото: 1MI

Народные поверья

В середине января часто наблюдались морозы. Они называются крещенскими. Если вы верите в приметы, выйдите на улицу и посмотрите на небо:

  • звёздная ночь с 18 на 19 января предвещает богатый урожай;
  • выпадение снега также способствует урожаю;
  • полнолуние предвещает сильное половодье весной;
  • ясное небо предвещает жаркое и засушливое лето;
  • пришедшая оттепель предвещает неприятности и горести;
  • падение звезды предвещает радостные перемены.

Народные приметы, связанные с Крещением, охватывают не только метеорологические явления, но и различные аспекты жизни. Согласно древним поверьям, в этот день следует открыть окна и двери своего дома, чтобы впустить в него добро и благополучие, независимо от температуры на улице.

Кроме того, считается, что сделать предложение руки и сердца или получить его в день Крещения — это большой шанс на счастливую и гармоничную семейную жизнь. С другой стороны, плач в этот день может принести слёзы на весь год, поэтому лучше избегать печали и горя.

Народные приметы также гласят, что люди, рождённые в день Крещения, особенно обласканы судьбой и могут рассчитывать на её благосклонность. Кроме того, битье чашек и тарелок в этот день считается хорошим знаком.

Ещё одна примета связана с собачьим лаем: если 19 января вы слышите много лая, это может быть признаком того, что в вашей жизни скоро появятся деньги.

Напомним, власти Белгорода в прошлом году приняли решение не проводить и не организовывать традиционное крещенское купание. Это было связано с оперативной обстановкой. Всего в 2024 году общее число специально подготовленных мест для купания в регионе уменьшилось с 98 до 89.

Тогда же Белгородская епархия обратилась к жителям с призывом ответственно подойти к процессу набора крещенской воды. Для обеспечения безопасности и удобства граждан забор воды производился в течение четырёх дней.

Рекомендации врача: как правильно и безопасно белгородцам окунаться на Крещение
Узнать подробнее
Читайте также:
Почти весна: Крещение в Белгородской области будет тёплымНа Крещение ограничат движение к святому источнику под БелгородомКрещенская вода: как белгородцам её хранить и использовать?
#Кристина Семенчук#Белгородская область#МЧС#Рождество#Приметы#Крещение#Белгород#Крещенские морозы#Святки#Купания
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика