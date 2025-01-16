Крещение в Белгородской области: приметы и места для купаний

Также стоит помнить, что зимние купания могут быть стрессом для организма и не каждый может их выдержать. Поэтому рядом с организованными местами для купания всегда находятся спасатели и медики. Там есть специальные спуски в воду и места для переодевания. Прыгать в случайную или самодельную прорубь, особенно в одиночестве, крайне не рекомендуется.