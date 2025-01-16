Когда отремонтируют попавший под удар вокзал, через который белгородцы ездят в Москву

Posted 16 января, 08:14
Published 16 января, 08:14
Modified 16 января, 08:16
Updated 16 января, 08:16
Вокзал в Курске, повреждённый в результате атаки БПЛА в августе 2023 года, отремонтируют к маю 2025 года. Об этом стало известно после встречи врио губернатора Курской области Александра Хинштейна с начальником Московской железной дороги Павлом Ивановым.
Как уточнил Хинштейн, в планах — продолжить реставрацию здания, пишут «Курские известия».
Здание вокзала — памятник архитектуры сталинской эпохи — пострадало в результате украинской атаки 20 августа 2023 года, когда беспилотник в 3:30 утра упал прямо на крышу. В результате взрыва возник пожар, пять человек получили травмы от осколков разбитых стёкол.