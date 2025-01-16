Когда отремонтируют попавший под удар вокзал, через который белгородцы ездят в Москву

Вокзал в Курске, повреждённый в результате атаки БПЛА в августе 2023 года, отремонтируют к маю 2025 года. Об этом стало известно после встречи врио губернатора Курской области Александра Хинштейна с начальником Московской железной дороги Павлом Ивановым.