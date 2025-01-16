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Posted 16 января, 08:14

Published 16 января, 08:14

Modified 16 января, 08:16

Updated 16 января, 08:16

Вокзал в Курске

Когда отремонтируют попавший под удар вокзал, через который белгородцы ездят в Москву

16 января 2025, 08:14
Фото: «Курские известия». Вокзал в Курске

Ж/д вокзал после атаки БПЛА в Курске до сих пор ремонтируют

Сюжет
Черноземье
Вокзал пострадал от атаки ещё в августе 2023 года. Когда его отремонтируют?

Вокзал в Курске, повреждённый в результате атаки БПЛА в августе 2023 года, отремонтируют к маю 2025 года. Об этом стало известно после встречи врио губернатора Курской области Александра Хинштейна с начальником Московской железной дороги Павлом Ивановым.

Как уточнил Хинштейн, в планах — продолжить реставрацию здания, пишут «Курские известия».

Здание вокзала — памятник архитектуры сталинской эпохи — пострадало в результате украинской атаки 20 августа 2023 года, когда беспилотник в 3:30 утра упал прямо на крышу. В результате взрыва возник пожар, пять человек получили травмы от осколков разбитых стёкол.

В Курске загорелся вокзал после атаки беспилотника. Пять человек пострадали
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#Анна Селищева#Город#Общество#Курск#Черноземье#Жд вокзал#Павел Иванов#БПЛА
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