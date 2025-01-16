Какое наказание грозит экс-мэру Иванову и как удалось сбежать бизнесмену Бобрицкому?

Posted 16 января, 15:30
Published 16 января, 15:30
Modified 16 января, 15:30
Updated 16 января, 15:30
Сегодня, 16 января, ВСУ вновь атаковали Белгородскую область. Примерно в середине дня было две продолжительных ракетных опасности, в региональном центре были слышны взрывы.
В Белгороде из-за упавших фрагментов сбитых в небе предметов пострадал автомобиль. В Разумном Белгородского района повреждения получили МФЦ и несколько машин.
В Беловском Белгородского района мужчина получил осколочные ранения головы и предплечья, его срочно госпитализировали. Также отец пострадавшего рассказал о том, что его сыну осколками повредило руку и голову. В том же районе под обстрел попали частные дома и автомобили.
Помимо этого, в Белевском произошло ещё одно ЧП — подорвалась машина. Водитель находится в тяжёлом состоянии, он получил осколочные ранения. Очевидцы сообщали, что дым от горевшего авто было хорошо видно даже издалека.
Геннадий Бобрицкий, один из крупнейших бизнесменов Белгородской области, исчез из-под домашнего ареста в июле 2024 года. Он получил разрешение от московского следователя на поездку в столицу для «участия в следственных действиях». Белгородские правоохранители утверждают, что повлиять на него не могли.
Через пару дней по прибытии в свою московскую квартиру бизнесмен перестал выходить на связь. На судебное заседание 22 июля он не явился, после чего был официально объявлен в федеральный розыск. Его местонахождение до сих пор неизвестно. Контроль за соблюдением условий домашнего ареста осуществляли сотрудники УФСИН.
Прокуратура запросила для бывшего мэра Белгорода Антона Иванова 10 лет лишения свободы и штраф в размере 11 миллионов рублей по делу о получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями. Также правоохранители требуют запретить ему занимать госдолжности в течение 10 лет.
Иванов, задержанный ещё в 2023 году, свою вину по делу отрицает, называя обвинения надуманными. Его подозревают в получении взяток, включая дорогие подарки и автомобиль BMW, от руководителя компании «ПромАгроСтрой» за помощь в ведении дел этой компании.
На данный момент экс-мэр остаётся под стражей, несмотря на прошение об изменении меры пресечения. Последнее слово экс-мэр ещё не произнёс.