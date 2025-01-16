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Posted 16 января, 15:30

Published 16 января, 15:30

Modified 16 января, 15:30

Updated 16 января, 15:30

Какое наказание грозит экс-мэру Иванову и как удалось сбежать бизнесмену Бобрицкому?

Какое наказание грозит экс-мэру Иванову и как удалось сбежать бизнесмену Бобрицкому?

16 января 2025, 15:30
Фото: Изображение Midjourney.
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Итоги дня
Сегодня в Белгородской области снова были обстрелы, пострадали мирные жители и имущество. Стало известно, как скрылся самый богатый белгородский бизнесмен, а экс-мэру Иванову грозит 10 лет за взятки.

Атака ВСУ: пострадавшие и разрушения

Сегодня, 16 января, ВСУ вновь атаковали Белгородскую область. Примерно в середине дня было две продолжительных ракетных опасности, в региональном центре были слышны взрывы.

В Белгороде из-за упавших фрагментов сбитых в небе предметов пострадал автомобиль. В Разумном Белгородского района повреждения получили МФЦ и несколько машин.

В Беловском Белгородского района мужчина получил осколочные ранения головы и предплечья, его срочно госпитализировали. Также отец пострадавшего рассказал о том, что его сыну осколками повредило руку и голову. В том же районе под обстрел попали частные дома и автомобили.

Помимо этого, в Белевском произошло ещё одно ЧП — подорвалась машина. Водитель находится в тяжёлом состоянии, он получил осколочные ранения. Очевидцы сообщали, что дым от горевшего авто было хорошо видно даже издалека.

«Весь в крови»: отец пострадавшего при обстреле белгородца рассказал о случившемся
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Как самому богатому белгородскому бизнесмену удалось сбежать?

Геннадий Бобрицкий, один из крупнейших бизнесменов Белгородской области, исчез из-под домашнего ареста в июле 2024 года. Он получил разрешение от московского следователя на поездку в столицу для «участия в следственных действиях». Белгородские правоохранители утверждают, что повлиять на него не могли.

Через пару дней по прибытии в свою московскую квартиру бизнесмен перестал выходить на связь. На судебное заседание 22 июля он не явился, после чего был официально объявлен в федеральный розыск. Его местонахождение до сих пор неизвестно. Контроль за соблюдением условий домашнего ареста осуществляли сотрудники УФСИН.

Как белгородскому бизнесмену Бобрицкому удалось сбежать из-под домашнего ареста?
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Экс-мэру Белгорода «светит» 10 лет колонии

Прокуратура запросила для бывшего мэра Белгорода Антона Иванова 10 лет лишения свободы и штраф в размере 11 миллионов рублей по делу о получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями. Также правоохранители требуют запретить ему занимать госдолжности в течение 10 лет.

Иванов, задержанный ещё в 2023 году, свою вину по делу отрицает, называя обвинения надуманными. Его подозревают в получении взяток, включая дорогие подарки и автомобиль BMW, от руководителя компании «ПромАгроСтрой» за помощь в ведении дел этой компании.

На данный момент экс-мэр остаётся под стражей, несмотря на прошение об изменении меры пресечения. Последнее слово экс-мэр ещё не произнёс.

Для экс-мэра Белгорода Иванова запросили наказание в виде 10 лет колонии
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