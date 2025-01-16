Какое наказание грозит экс-мэру Иванову и как удалось сбежать бизнесмену Бобрицкому?

Через пару дней по прибытии в свою московскую квартиру бизнесмен перестал выходить на связь. На судебное заседание 22 июля он не явился, после чего был официально объявлен в федеральный розыск. Его местонахождение до сих пор неизвестно. Контроль за соблюдением условий домашнего ареста осуществляли сотрудники УФСИН.