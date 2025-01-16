Как белгородскому бизнесмену Бобрицкому удалось сбежать из-под домашнего ареста?

Posted 16 января, 12:12
Published 16 января, 12:12
Modified 16 января, 12:14
Updated 16 января, 12:14
В конце 2024 года стало известно, что МВД России объявило одного из богатейших людей Белгородской области Геннадия Бобрицкого в федеральный розыск. Произошло это после того, как он перестал выходить на связь с правоохранителями.
Бобрицкий находился под домашним арестом с июня 2024 года. На него были наложены ограничения: покидать место проживания и менять его он мог только с письменного разрешения следователя. Для контроля за местонахождением предпринимателя применялись электронный браслет и мобильное устройство наблюдения, рассказали «Фонарю» в пресс-службе регионального УФСИН.
До середины июля нарушений зафиксировано не было, а сотрудники УФСИН регулярно проверяли его местонахождение. Однако 16 июля следователь МВД выдал Бобрицкому разрешение на поездку в Москву для участия в следственных действиях. Бизнесмен переселился в принадлежащее ему жильё в столице, где его местонахождение также отслеживали сотрудники уголовно-исполнительной инспекции. Контроль осуществлялся звонками и применением технических средств надзора.
Критическим днём стало 19 июля. В этот день связь с Бобрицким была потеряна. Инспекция незамедлительно сообщила о случившемся следователю, однако к этому моменту бизнесмен успел исчезнуть. Он не явился на заседание суда 22 июля, где должно было обсуждаться изменение меры пресечения. Именно после этого он был официально объявлен в розыск.
Исполняющий обязанности начальника белгородского УФСИН Александр Калугин отметил, что его сотрудники действовали в рамках закона и своевременно информировали о ситуации следственные органы. Решение разрешить Бобрицкому самостоятельный выезд принимал московский следователь, на что белгородские правоохранители повлиять не могли.
История с исчезновением одного из богатейших жителей региона остаётся открытой. Его местонахождение до сих пор неизвестно.
Напомним, что в УМВД России по Белгородской области заявили, что контроль за соблюдением условий домашнего ареста в их обязанности не входит. Эта задача возложена на сотрудников УФСИН.
Владимира Тебекина и Геннадия Бобрицкого задержали в июне 2023 года сотрудники УФСБ по Белгородской области совместно с московскими коллегами. Бизнесменов подозревали в ряде экономических преступлений. Бобрицкий, ранее возглавлявший ООО «Управляющая компания „Приосколье“», и Тебекин, известный противоречивой репутацией, были фигурами, сыгравшими заметную роль в региональной экономике. В 2024 году, по подсчётам Бел.Ру, Бобрицкий стал самым богатым белгородцем, сместив с лидерских позиций Владимира Зотова.
Активы бизнесмена оценивались в 50,1 млрд рублей, а суммарная выручка его предприятий за год составила 67,7 млрд рублей. Рекордной оказалась и чистая прибыль в размере 19,1 млрд рублей, что позволило Бобрицкому не только укрепить свои позиции, но и установить абсолютный финансовый рекорд региона.
Осенью 2024 года бывший гендиректор «Приосколья» Бобрицкого объявили в розыск повторно по обвинению в легализации денежных средств и растрате в особо крупном размере.