Как белгородскому бизнесмену Бобрицкому удалось сбежать из-под домашнего ареста?

Критическим днём стало 19 июля. В этот день связь с Бобрицким была потеряна. Инспекция незамедлительно сообщила о случившемся следователю, однако к этому моменту бизнесмен успел исчезнуть. Он не явился на заседание суда 22 июля, где должно было обсуждаться изменение меры пресечения. Именно после этого он был официально объявлен в розыск.