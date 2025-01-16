К 2026 году почти каждый второй POS-терминал в России сможет принимать оплату улыбкой

Posted 16 января, 09:41
Published 16 января, 09:41
Modified 16 января, 09:54
Updated 16 января, 09:54
Об этом журналистам сообщил старший вице-президент Сбера Дмитрий Малых.
«Новые POS-терминалы позволят заменить до 50% всех банковских терминалов в РФ», — отметил топ-менеджер банка.
По данным ЦБ РФ на 1 октября 2024 года, в торговых точках страны в общей сложности насчитывалось 4,2 млн электронных терминалов. Если увеличить количество биометрических устройств до 2 млн, то каждый второй POS-терминал в России сможет принимать оплату улыбкой.