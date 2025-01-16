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Posted 16 января, 09:41

Published 16 января, 09:41

Modified 16 января, 09:54

Updated 16 января, 09:54

К 2026 году почти каждый второй POS-терминал в России сможет принимать оплату улыбкой

К 2026 году почти каждый второй POS-терминал в России сможет принимать оплату улыбкой

16 января 2025, 09:41
Фото: Изображение Midjourney.
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Новости Белгорода
В России планируют удвоить число POS-терминалов, принимающих оплату по биометрии. В 2025 году их количество должно приблизиться к 2 млн.

Об этом журналистам сообщил старший вице-президент Сбера Дмитрий Малых.

«Новые POS-терминалы позволят заменить до 50% всех банковских терминалов в РФ», — отметил топ-менеджер банка.

По данным ЦБ РФ на 1 октября 2024 года, в торговых точках страны в общей сложности насчитывалось 4,2 млн электронных терминалов. Если увеличить количество биометрических устройств до 2 млн, то каждый второй POS-терминал в России сможет принимать оплату улыбкой.

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