К 2026 году почти каждый второй POS-терминал в России сможет принимать оплату улыбкой

По данным ЦБ РФ на 1 октября 2024 года, в торговых точках страны в общей сложности насчитывалось 4,2 млн электронных терминалов. Если увеличить количество биометрических устройств до 2 млн, то каждый второй POS-терминал в России сможет принимать оплату улыбкой.