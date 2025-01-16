Иск есть, а жалоб нет: что происходит с водой в белгородской Короче?

Posted 16 января, 08:36
Published 16 января, 08:36
Modified 16 января, 08:38
Updated 16 января, 08:38
Роспотребнадзор решил судиться с «Белоблводоканалом» по поводу проблемной скважины №1 на водозаборе «Центральный» в Короче. Вода, которая поступает из этого водозабора, не отвечала стандартам качества и безопасности для питьевой воды.
Но изначально иск был подан с ошибками, которые, правда, суд позволил РПН исправить, для чего отложил рассмотрение дела до февраля.
Журналистка Бел.Ру обратилась к сторонам за комментариями по ситуации. В Роспотребнадзоре отказались раскрывать подробности, но сообщили, что в досудебном порядке в адрес ГУП «Белоблводоканал» не обращались.
«Выбирать тактику ведения дел в судебных органах и соответствующий способ защиты прав в каждом конкретном случае является прерогативой государственного органа. В настоящее время исковое заявление Управления к ГУП „Белоблводоканал“ находится на рассмотрении в суде общей юрисдикции», — говорится в ответе на запрос.
В водоканале опровергли информацию о проблемах при эксплуатации скважины, там утверждают, что она работает в штатном режиме. Жалоб на качество воды от абонентов в Короче в адрес Белоблводоканала также не поступало.