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Posted 16 января, 08:36

Published 16 января, 08:36

Modified 16 января, 08:38

Updated 16 января, 08:38

В Роспотребе и «Белоблводоканале» прокомментировали ситуацию с водой в Короче

Иск есть, а жалоб нет: что происходит с водой в белгородской Короче?

16 января 2025, 08:36
Фото: Изображение Midjourney.

В Роспотребе и «Белоблводоканале» прокомментировали ситуацию с водой в Короче

Сюжет
Вода
Конфликт между Роспотребом и водоканалом возник вокруг скважины. Она, по мнению РПН, подаёт воду плохого качества. Жаловались ли местные жители?

Роспотребнадзор решил судиться с «Белоблводоканалом» по поводу проблемной скважины №1 на водозаборе «Центральный» в Короче. Вода, которая поступает из этого водозабора, не отвечала стандартам качества и безопасности для питьевой воды.

Но изначально иск был подан с ошибками, которые, правда, суд позволил РПН исправить, для чего отложил рассмотрение дела до февраля.

Журналистка Бел.Ру обратилась к сторонам за комментариями по ситуации. В Роспотребнадзоре отказались раскрывать подробности, но сообщили, что в досудебном порядке в адрес ГУП «Белоблводоканал» не обращались.

«Выбирать тактику ведения дел в судебных органах и соответствующий способ защиты прав в каждом конкретном случае является прерогативой государственного органа. В настоящее время исковое заявление Управления к ГУП „Белоблводоканал“ находится на рассмотрении в суде общей юрисдикции», — говорится в ответе на запрос.

В водоканале опровергли информацию о проблемах при эксплуатации скважины, там утверждают, что она работает в штатном режиме. Жалоб на качество воды от абонентов в Короче в адрес Белоблводоканала также не поступало.

Короча, у нас проблемы: Роспотребнадзор хочет судиться с Белоблводоканалом
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Роспотребнадзор#Короча#Вода#Качество воды#Питьевая вода#Белгород#Белоблводоканал#Скважина
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