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Posted 16 января, 13:05

Published 16 января, 13:05

Modified 16 января, 13:05

Updated 16 января, 13:05

Пострадали не только деревья, но и почва

ИП в Белгороде проложил инженерные сети и попал на крупный штраф

16 января 2025, 13:05
Фото: 1MI. Пострадали не только деревья, но и почва

В Белгороде с ИП взыскали ущерб из-за пострадавших деревьев и почвы

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Новости Белгорода
Мужчина выбрал неподходящую для инженерных сетей территорию — на особо охраняемой зоне. В итоге с бизнесмена потребовали возместить ущерб.

Возле улицы Триумфальной в Белгороде индивидуальный предприниматель решил провести инженерные сети. Однако в ходе работ он нарушил почвенный покров и геологическое строение, а также повредил деревья, посаженные в особо охраняемой зоне — речь идёт о природном парке, который с 2016 года носит этот статус, сообщили в прокуратуре.

Белгородский прокурор потребовал взыскать с нарушителя сумму нанесённого природе вреда. Ущерб оценили в 445 тысяч рублей. Судья согласился с прокурором и удовлетворил его требования.

Нарушитель уже выплатил необходимую сумму.

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