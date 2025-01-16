ИП в Белгороде проложил инженерные сети и попал на крупный штраф

Возле улицы Триумфальной в Белгороде индивидуальный предприниматель решил провести инженерные сети. Однако в ходе работ он нарушил почвенный покров и геологическое строение, а также повредил деревья, посаженные в особо охраняемой зоне — речь идёт о природном парке, который с 2016 года носит этот статус, сообщили в прокуратуре.