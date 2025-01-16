Готовятся к атакам? Общепит в Белгороде оборудуют антидроновыми сетками

Posted 16 января, 08:06
Published 16 января, 08:06
Modified 16 января, 08:07
Updated 16 января, 08:07
Антидроновые сетки продолжают устанавливать на крупных объектах в Белгороде. Ресторан «Вкусно — и точка», расположенный в «Сити Молле», также оснастили такой защитой. Соответствующее видео опубликовали в TikTok.
Ранее сам «Сити Молл» также обтянули противодронными сетками. Торгово-развлекательный центр не раз подвергался атакам ВСУ. В 2024 году редакция Бел.Ру зафиксировала как минимум восемь случаев повреждений ТРЦ.
Кроме того, такими сетками ещё в прошлом году защитили точки гипермаркета «Лента» на улицах Щорса и Победы. Помимо этого, сотрудников сети оборудовали бронежилетами и касками.