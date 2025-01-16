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Posted 16 января, 08:06

Published 16 января, 08:06

Modified 16 января, 08:07

Updated 16 января, 08:07

В Белгороде защищают от атак общепит

Готовятся к атакам? Общепит в Белгороде оборудуют антидроновыми сетками

16 января 2025, 08:06
Фото: 1MI. В Белгороде защищают от атак общепит

«Вкусно — и точку» в Белгороде защитили антидроновой сеткой

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Новости Белгорода
Защитная конструкция появилась на точке фастфуда в «Сити Молле». Ранее сам ТЦ не раз подвергался атакам ВСУ.

Антидроновые сетки продолжают устанавливать на крупных объектах в Белгороде. Ресторан «Вкусно — и точка», расположенный в «Сити Молле», также оснастили такой защитой. Соответствующее видео опубликовали в TikTok.

Ранее сам «Сити Молл» также обтянули противодронными сетками. Торгово-развлекательный центр не раз подвергался атакам ВСУ. В 2024 году редакция Бел.Ру зафиксировала как минимум восемь случаев повреждений ТРЦ.

Кроме того, такими сетками ещё в прошлом году защитили точки гипермаркета «Лента» на улицах Щорса и Победы. Помимо этого, сотрудников сети оборудовали бронежилетами и касками.

Видео: соцсети. «Вкусно — и точка» в Белгороде стала безопаснее
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#Анна Селищева#Город#Видео#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Вкусно — и точка#Антидроновая сетка
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