Ефимов: Москва построила и передала учреждениям культуры 15 объектов

По словам Ефимова, АИП позволяет строить важные для городской инфраструктуры здания и сооружения. Среди значимых проектов последних лет можно выделить здание музыкальной школы имени Ференца Листа в Вешняках, культурный центр «Строгино», новое здание для школы искусств имени М. И. Глинки на юго-востоке и новый культурный центр в ТиНАО. В Центральном административном округе, где сосредоточено большинство новых объектов, был возведен павильон для Московского зоопарка, а также новые объекты для театра «Уголок дедушки Дурова».