Ефимов: Москва построила и передала учреждениям культуры 15 объектов

Posted 16 января, 15:16
Published 16 января, 15:16
Modified 16 января, 15:17
Updated 16 января, 15:17
Москва активно развивает свою инфраструктуру в рамках адресной инвестиционной программы (АИП), стараясь улучшить условия для культурных учреждений, сообщает mos.ru.
По словам Ефимова, АИП позволяет строить важные для городской инфраструктуры здания и сооружения. Среди значимых проектов последних лет можно выделить здание музыкальной школы имени Ференца Листа в Вешняках, культурный центр «Строгино», новое здание для школы искусств имени М. И. Глинки на юго-востоке и новый культурный центр в ТиНАО. В Центральном административном округе, где сосредоточено большинство новых объектов, был возведен павильон для Московского зоопарка, а также новые объекты для театра «Уголок дедушки Дурова».
Наибольшее количество объектов (10 зданий общей площадью 31,7 тысячи квадратных метров) было передано в Центральном округе. В их число входят павильоны для зоопарка и новые сцены для театров. АИП позволяет эффективно использовать бюджетные средства и создавать новые культурные пространства для москвичей и гостей столицы, отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры города Алексей Фурсин подчеркнул, что каждое новое здание культуры расширяет возможности для обучения и культурного досуга. Он привел в пример новые павильоны зоопарка, благодаря которым количество посетителей за три года выросло в 2,8 раза и составило около 3,7 миллиона человек.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в 2024 году в городе было обновлено 63 объекта культуры, среди которых библиотеки, театры и школы искусств.