Для экс-мэра Белгорода Иванова запросили наказание в виде 10 лет колонии

К слову, это не первый раз, когда задерживают бывших мэров города. Константин Полежаев, экс-мэр Белгорода и бывший замгубернатора по ЖКХ, был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. С 2020 по 2023 годы он, по версии следствия, получил от гендиректора компании два авто премиум-класса на сумму более 18 млн рублей в обмен на содействие в заключении и продлении контрактов на капремонт многоквартирных домов в Белгороде. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы и штрафу в 36 млн рублей, а также запретил занимать госдолжности на восемь лет. Позже стало известно, что Полежаев отправится на СВО.