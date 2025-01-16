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Posted 16 января, 09:34

Published 16 января, 09:34

Modified 16 января, 09:40

Updated 16 января, 09:40

Антон Иванов

Для экс-мэра Белгорода Иванова запросили наказание в виде 10 лет колонии

16 января 2025, 09:34
Фото: Telegram-канал Антона Иванова. Антон Иванов
Сюжет
Прокуратура
Такое наказание требует прокуратура. Вдобавок ему просят назначить штраф в 11 млн и запрет занимать определённые должности. Иванов тем временем вину не признаёт.

16 января прокуратура запросила для бывшего мэра Белгорода Антона Иванова наказание в виде 10 лет лишения свободы и штраф в размере 11 миллионов рублей по делу о взятках, пишет «Фонарь».

«Открытый Белгород» добавляет, что прокуратура также просит запретить Иванову занимать должности более 10 лет. Сам же экс-мэр вину всё ещё не признаёт.

Последнее слово Иванов ещё не произносил.

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Экс-мэра Белгорода Антона Иванова обвиняют в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Иванов отрицает свою вину, называя обвинение надуманным. Ранее он заявил, что ему и его адвокату не были предоставлены все материалы дела, и ходатайствовал о переносе заседания.

Прокуратура утверждала, что Иванов получал ценные подарки, в том числе автомобиль BMW, от директора компании «ПромАгроСтрой» Александра Барыбина за содействие в делах компании.

Осенью 2024 года суд продлил срок содержания под стражей для Иванова до 23 января 2025 года. Это решение было принято после того, как гособвинение подало запрос на продолжение ареста, несмотря на просьбу Иванова об изменении меры пресечения на домашний арест. В свою очередь защита подчёркивала, что основания для задержания потеряли свою актуальность, но суд всё же оставил экс-мэра в СИЗО.

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К слову, это не первый раз, когда задерживают бывших мэров города. Константин Полежаев, экс-мэр Белгорода и бывший замгубернатора по ЖКХ, был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. С 2020 по 2023 годы он, по версии следствия, получил от гендиректора компании два авто премиум-класса на сумму более 18 млн рублей в обмен на содействие в заключении и продлении контрактов на капремонт многоквартирных домов в Белгороде. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы и штрафу в 36 млн рублей, а также запретил занимать госдолжности на восемь лет. Позже стало известно, что Полежаев отправится на СВО.

Тем временем в Белгороде сейчас продолжается конкурс на пост мэра. Из пяти первоначальных кандидатов дальше прошли трое: действующий мэр Валентин Демидов, а также Сергей Веселов и Максим Малютин. Итоги конкурса будут подведены 17 января 2025 года.

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