Чиновнику из белгородского Фонда ЖКХ вынесли приговор по делу о передаче взятки

Posted 16 января, 15:23
Published 16 января, 15:23
Modified 16 января, 15:25
Updated 16 января, 15:25
Вынесен приговор чиновнику Фонда содействия реформированию ЖКХ Белгородской области. Его признали виновным в посредничестве при передаче взятки.
Суд назначил ему штраф в размере 2,7 миллиона рублей. Также его лишили права занимать должности на государственной службе сроком на три года. Приговор вступил в законную силу.
Преступление раскрыли в 2023 году сотрудники УФСБ. Чиновник выступал посредником при передаче взятки за скрытие нарушений в ходе капитального ремонта многоквартирного дома в рамках программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
Сообщалось, что взятку передал гендиректор одной из компаний. Посредником согласился стать специалист отдела строительного контроля Фонда ЖКХ. В СК ранее уточнили, что речь идёт о сумме в 2,3 млн рублей. Их должны были передать инспектору Контрольно-счётной палаты Белгородской области.
В конце декабря 2024 года стало известно, что задержали заместителя директора того же фонда. По версии следствия, она получила взятку в размере 2 миллионов рублей. Чиновница признала вину, отметив, что деньги были переданы ей от генерального директора (название компании не разглашается) за помощь в подписании контракта на проведение капитального ремонта. На данный момент обвиняемая находится под домашним арестом, расследование по делу продолжается. Ей грозит тюремное заключение сроком от восьми до 15 лет.
Напомним, что сегодня прокуратура запросила для экс-мэра Белгорода Антона Иванова 10 лет колонии и штраф в 11 миллионов рублей по делу о взятках. Также предлагается запретить ему занимать госдолжности на 10 лет. Иванов свою вину не признаёт.