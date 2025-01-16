Чиновнику из белгородского Фонда ЖКХ вынесли приговор по делу о передаче взятки

В конце декабря 2024 года стало известно, что задержали заместителя директора того же фонда. По версии следствия, она получила взятку в размере 2 миллионов рублей. Чиновница признала вину, отметив, что деньги были переданы ей от генерального директора (название компании не разглашается) за помощь в подписании контракта на проведение капитального ремонта. На данный момент обвиняемая находится под домашним арестом, расследование по делу продолжается. Ей грозит тюремное заключение сроком от восьми до 15 лет.