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Posted 16 января, 07:35

Published 16 января, 07:35

Modified 16 января, 07:37

Updated 16 января, 07:37

15 января глава региона отметил день рождения

Без торта: как Гладков собирался отметить свой день рождения?

16 января 2025, 07:35
Фото: 1MI. 15 января глава региона отметил день рождения

Белгородский губернатор рассказал о планах на день рождения

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Новости Белгорода
15 января губернатору исполнилось 56 лет. Как он собирался отметить важную дату?

Вячеславу Гладкову, губернатору Белгородской области, 15 января исполнилось 56 лет. Во время вчерашнего прямого эфира он ответил, будет ли на его праздничном столе торт и успеет ли он провести время с семьёй.

Гладков признался, что торта «на ночь» в его планах не было, так как сладкое в его рацион не входит. По окончании рабочего дня он собирался отпраздновать день рождения в кругу семьи дома.

Глава региона поблагодарил жителей за поздравления и подчеркнул, что ему приятно получать такую поддержку.

«Хотелось бы, чтобы все наши обещания выполнялись, чтобы не было брака в работе», — сказал Гладков.

Вячеслав Гладков возглавляет Белгородскую область уже пять лет. С 2009 года был главой города Заречный, в 2016-м стал заместителем губернатора Севастополя, с 2018 года занимался внутренней политикой Ставропольского края, а в 2020 году стал врио губернатора Белгородской области. У Гладкова есть семья: жена, четверо детей и внучка.

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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#День рождения#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков
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