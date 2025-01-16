Без торта: как Гладков собирался отметить свой день рождения?

Posted 16 января, 07:35
Published 16 января, 07:35
Modified 16 января, 07:37
Updated 16 января, 07:37
Вячеславу Гладкову, губернатору Белгородской области, 15 января исполнилось 56 лет. Во время вчерашнего прямого эфира он ответил, будет ли на его праздничном столе торт и успеет ли он провести время с семьёй.
Гладков признался, что торта «на ночь» в его планах не было, так как сладкое в его рацион не входит. По окончании рабочего дня он собирался отпраздновать день рождения в кругу семьи дома.
Глава региона поблагодарил жителей за поздравления и подчеркнул, что ему приятно получать такую поддержку.
«Хотелось бы, чтобы все наши обещания выполнялись, чтобы не было брака в работе», — сказал Гладков.
Вячеслав Гладков возглавляет Белгородскую область уже пять лет. С 2009 года был главой города Заречный, в 2016-м стал заместителем губернатора Севастополя, с 2018 года занимался внутренней политикой Ставропольского края, а в 2020 году стал врио губернатора Белгородской области. У Гладкова есть семья: жена, четверо детей и внучка.