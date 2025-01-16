Без торта: как Гладков собирался отметить свой день рождения?

Вячеслав Гладков возглавляет Белгородскую область уже пять лет. С 2009 года был главой города Заречный, в 2016-м стал заместителем губернатора Севастополя, с 2018 года занимался внутренней политикой Ставропольского края, а в 2020 году стал врио губернатора Белгородской области. У Гладкова есть семья: жена, четверо детей и внучка.