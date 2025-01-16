Белгородцам вернули бесплатные посылки, но есть ограничения

Posted 16 января, 10:05
Published 16 января, 10:05
Modified 16 января, 10:06
Updated 16 января, 10:06
Бесплатные посылки для жителей Белгородской и Курской областей можно будет отправлять и дальше. «Почта России» решила продлить меру поддержки.
Однако есть ряд ограничений: теперь одному и тому же человеку смогут отправлять только по две посылки в день. Кроме того, такая льгота действует только в отношении физических лиц, а посылка должна весить не более 20 кг, сообщает «Белгородский канал».
Мера поддержки вновь начала действовать с 16 января. До какого числа она продлится, пока не известно.
Напомним, что только вчера одна из белгородок интересовалась, будут ли продлевать возможность отправить бесплатные посылки весом до 10 кг жителям региона. Последний день акции был 15 января.