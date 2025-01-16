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Posted 16 января, 06:37

Published 16 января, 06:37

Modified 16 января, 06:39

Updated 16 января, 06:39

Скоро деньги на новое жильё получат пострадавшие семьи

Белгородской области могут выделить ещё 5 млрд рублей на строительство жилья

16 января 2025, 06:37
Фото: 1MI. Скоро деньги на новое жильё получат пострадавшие семьи
Сюжет
Выплаты
Регион ожидает решения правительства РФ. Помощь положена нескольким категориям наиболее пострадавших семей.

Белгородской области могут выделить ещё почти 5 млрд рублей. Средства направят на строительство нового жилья для семей, чьи дома полностью уничтожены в результате атак ВСУ, тех, кто ранее проживал в закрытых населённых пунктах.

На данный момент в реестр внесено 936 семей, документы согласованы с федеральными министерствами. Глава региона подчеркнул, что при положительном решении деньги максимально быстро дойдут до пострадавших.

«Мы знаем, как сильно эти средства необходимы людям», — отметил Гладков.

Кроме того, губернатор сообщил, что сейчас формируется уже новый реестр. После предварительных согласований его направят в правительство РФ.

Также Вячеслав Гладков опубликовал список населённых пунктов, жители которых вошли в реестр.

Населённые пункты из реестра:

Белгородский район:

  • Вергилёвка,
  • Щетиновка,
  • Валковский,
  • Петровка.

Грайворонский округ:

  • Горьковский,
  • Безымено,
  • Дроновка,
  • Доброполье,
  • Казачок,
  • Новостроевка-Вторая,
  • Совхозный,
  • Пороз.

Краснояружский район:

  • Демидовка,
  • Поповка,
  • Прилесье.

Шебекинский округ:

  • Красное,
  • Ленинский,
  • Мухин,
  • Панков,
  • Первомайский.

Борисовский район:

  • Богун-Городок.

Валуйский округ:

  • Новопетровка,
  • Старый Хутор.

В 2024 году свыше 30 тысяч жителей Белгородской области, пострадавших от обстрелов, получили финансовую помощь на сумму 1,4 млрд рублей. Выплаты осуществлялись в рамках двух траншей. Сейчас регион ожидает одобрения новой заявки на 243 млн рублей.

Новый реестр на 936 пострадавших белгородских семей представили правительству РФ
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