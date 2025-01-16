Белгородской области могут выделить ещё 5 млрд рублей на строительство жилья

Posted 16 января, 06:37
Published 16 января, 06:37
Modified 16 января, 06:39
Updated 16 января, 06:39
Белгородской области могут выделить ещё почти 5 млрд рублей. Средства направят на строительство нового жилья для семей, чьи дома полностью уничтожены в результате атак ВСУ, тех, кто ранее проживал в закрытых населённых пунктах.
На данный момент в реестр внесено 936 семей, документы согласованы с федеральными министерствами. Глава региона подчеркнул, что при положительном решении деньги максимально быстро дойдут до пострадавших.
«Мы знаем, как сильно эти средства необходимы людям», — отметил Гладков.
Кроме того, губернатор сообщил, что сейчас формируется уже новый реестр. После предварительных согласований его направят в правительство РФ.
Также Вячеслав Гладков опубликовал список населённых пунктов, жители которых вошли в реестр.
Белгородский район:
Грайворонский округ:
Краснояружский район:
Шебекинский округ:
Борисовский район:
Валуйский округ:
В 2024 году свыше 30 тысяч жителей Белгородской области, пострадавших от обстрелов, получили финансовую помощь на сумму 1,4 млрд рублей. Выплаты осуществлялись в рамках двух траншей. Сейчас регион ожидает одобрения новой заявки на 243 млн рублей.