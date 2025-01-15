Женщина пострадала при атаке дрона под Белгородом

Posted 15 января, 06:41
Published 15 января, 06:41
Modified 15 января, 06:43
Updated 15 января, 06:43
В селе Отрадное Белгородского района в результате удара FPV-дрона мирная жительница получила баротравму, а также осколочные ранения плеча и ноги.
Бригада скорой помощи доставляет пострадавшую в городскую больницу № 2 Белгорода. Врачи оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь.
Оперативные службы работают на месте и выясняют детали происшествия.
Это не первая атака на приграничные территории Белгородской области в последние дни. Накануне в Борисовском районе в результате удара украинского БПЛА был ранен мужчина, которого госпитализировали с осколочными травмами и контузией. В том же районе ранее пострадали женщина и годовалый ребёнок.