bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 января, 06:41

Published 15 января, 06:41

Modified 15 января, 06:43

Updated 15 января, 06:43

Женщина пострадала в Белгородском районе

Женщина пострадала при атаке дрона под Белгородом

15 января 2025, 06:41
Фото: 1MI. Женщина пострадала в Белгородском районе
Сюжет
Приграничье
Происшествие случилось в селе Отрадное. Женщину везут в больницу.

В селе Отрадное Белгородского района в результате удара FPV-дрона мирная жительница получила баротравму, а также осколочные ранения плеча и ноги.

Бригада скорой помощи доставляет пострадавшую в городскую больницу № 2 Белгорода. Врачи оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь.

Оперативные службы работают на месте и выясняют детали происшествия.

Это не первая атака на приграничные территории Белгородской области в последние дни. Накануне в Борисовском районе в результате удара украинского БПЛА был ранен мужчина, которого госпитализировали с осколочными травмами и контузией. В том же районе ранее пострадали женщина и годовалый ребёнок.

Украинский беспилотник чуть не убил белгородца. Что известно о состоянии мужчины?
Узнать подробнее
Читайте также:
ВСУ атаковали дронами два белгородских селаБелгородка и годовалый малыш ранены после атаки дрона-камикадзе на автоАвтомобиль в Белгородской области сгорел после удара БПЛА, ещё один дрон взорвался
#Анна Селищева#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Белгород#Приграничье#СВО#Атака ВСУ#FPV-дрон
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика