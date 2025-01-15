Женщина пострадала при атаке дрона под Белгородом

Это не первая атака на приграничные территории Белгородской области в последние дни. Накануне в Борисовском районе в результате удара украинского БПЛА был ранен мужчина, которого госпитализировали с осколочными травмами и контузией. В том же районе ранее пострадали женщина и годовалый ребёнок.