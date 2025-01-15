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Posted 15 января, 14:18

Published 15 января, 14:18

Modified 15 января, 14:18

Updated 15 января, 14:18

В Белгородской области будет скользко

Ждём катки на тротуарах: погода подготовила белгородцам очередные испытания

15 января 2025, 14:18
Фото: 1MI. В Белгородской области будет скользко

Снег с дождём прогнозируют белгородцам на четверг

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Погода
Осадки могут выпасть в ночное время суток, а выше нуля столбик термометра поднимется днём. Прогноз на 16 января сообщили белгородские синоптики.

Завтра, 16 января, белгородцев встретит облачная с прояснениями погода. В регионе ночью может выпасть снег с дождём, из-за чего дороги и тротуары покроются льдом. Днём какие-либо осадки не ожидаются.

Ветер будет западного направления, а его порывы достигнут 6-11 м/с ночью и 8-13 м/с — днём.

Столбик термометра по области будет колебаться от -3 °С до +2 °С ночью и от 0 °С до +5 °С — днём. В Белгороде же температура будет более предсказуемой: в тёмное время суток -2…0 °С, в светлое — 0…+2 °С.

После этого дня в регионе ожидается солнечная и тёплая погода без осадков.

Снег выпал и хватит? Ожидать ли белгородцам зимней погоды
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Погода#Дождь#Снег#Гололёд#Новости Белгорода#Белгород
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