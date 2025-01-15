Ждём катки на тротуарах: погода подготовила белгородцам очередные испытания

Posted 15 января, 14:18
Published 15 января, 14:18
Modified 15 января, 14:18
Updated 15 января, 14:18
Завтра, 16 января, белгородцев встретит облачная с прояснениями погода. В регионе ночью может выпасть снег с дождём, из-за чего дороги и тротуары покроются льдом. Днём какие-либо осадки не ожидаются.
Ветер будет западного направления, а его порывы достигнут 6-11 м/с ночью и 8-13 м/с — днём.
Столбик термометра по области будет колебаться от -3 °С до +2 °С ночью и от 0 °С до +5 °С — днём. В Белгороде же температура будет более предсказуемой: в тёмное время суток -2…0 °С, в светлое — 0…+2 °С.
После этого дня в регионе ожидается солнечная и тёплая погода без осадков.