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Posted 15 января, 11:34

Published 15 января, 11:34

Modified 15 января, 11:36

Updated 15 января, 11:36

ВСЦ «Патриот» в Губкине получил новое аудиооборудование от фонда «Поколение»

ВСЦ «Патриот» в Губкине получил новое аудиооборудование от фонда «Поколение»

15 января 2025, 11:34
Фото: Фонд «Поколение».
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Новости Белгорода
Для центра военно-патриотической подготовки Белгородской области на средства фонда Андрея Скоча приобретён комплект звукоусилительной аппаратуры. Это позволит проводить образовательные мероприятия на более высоком уровне.

Военно-спортивный центр «Патриот» начал работу в Губкине в июле прошлого года. Здесь учащиеся школ и студенты ссухов и вузов обучаются на курсах начальной военной и огневой подготовки, тактической медицины, управления БПЛА.

На базе центра проходили военно-патриотические сборы «Время выбрало нас» и игра «Зарница». Сейчас здесь проходит слёт православных следопытов Белгородской области.

«На сегодняшний день это серьёзная образовательная площадка для ребят, которые занимаются военной патриотикой. Это направление в нынешней ситуации особенно необходимо и востребовано в нашем регионе. Как и всегда во всех проектах фонда „Поколение“ главный — человек. Здесь это молодой человек, в котором сегодня формируется его мировоззрение, познание себя в этом мире. И от того, каким оно будет, зависит наше будущее», — отметил помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.
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#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород
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