ВСЦ «Патриот» в Губкине получил новое аудиооборудование от фонда «Поколение»

Posted 15 января, 11:34
Published 15 января, 11:34
Modified 15 января, 11:36
Updated 15 января, 11:36
Военно-спортивный центр «Патриот» начал работу в Губкине в июле прошлого года. Здесь учащиеся школ и студенты ссухов и вузов обучаются на курсах начальной военной и огневой подготовки, тактической медицины, управления БПЛА.
На базе центра проходили военно-патриотические сборы «Время выбрало нас» и игра «Зарница». Сейчас здесь проходит слёт православных следопытов Белгородской области.
«На сегодняшний день это серьёзная образовательная площадка для ребят, которые занимаются военной патриотикой. Это направление в нынешней ситуации особенно необходимо и востребовано в нашем регионе. Как и всегда во всех проектах фонда „Поколение“ главный — человек. Здесь это молодой человек, в котором сегодня формируется его мировоззрение, познание себя в этом мире. И от того, каким оно будет, зависит наше будущее», — отметил помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.