Вспомогательные репродуктивные технологии: что предлагает современная клиника?

— Перенос эмбрионов в полость матки при ЭКО проводится в определённую фазу менструального цикла. Обычно его назначают на 5-6 день от момента проведения пункции (в свежих протоколах), либо 5-6 день от момента овуляции или добавления препаратов прогестеронового ряда (в зависимости от вида криопротокола- в естественном цикле или цикле проведения ЗГТ).