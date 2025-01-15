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Posted 15 января, 09:26

Published 15 января, 09:26

Modified 15 января, 10:04

Updated 15 января, 10:04

Вспомогательные репродуктивные технологии: что предлагает современная клиника?

Вспомогательные репродуктивные технологии: что предлагает современная клиника?

15 января 2025, 09:26
Фото: «За Рождение».
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Новости Белгорода
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Вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ) продолжают развиваться и прогрессировать, открывая новые возможности для пар, сталкивающихся с проблемами бесплодия. Журналисты Бел.Ру поговорили с экспертами клиники в Белгороде об инновационных методах ВРТ.

Современные клиники репродуктивных технологий стремятся быть на передовой науки и применять инновационные методы, которые увеличивают шансы на успешное лечение и реализацию мечты о ребёнке. Чтобы узнать все подробности, мы поговорили с врачами клиники репродуктивных технологий «За Рождение» в Белгороде.

— Расскажите, пожалуйста, о клинике «За Рождение» и о том, какие виды ВРТ мы можете предложить своим пациентам?

— Центр репродуктивного здоровья «За Рождение» вот уже более пяти лет работает в соответствии с главными принципами репродуктивной медицины: тщательная диагностика перед любым вмешательством и всестороннее прогнозирование беременности, доступность и своевременность медицинской помощи .

За время работы мы накопили большой опыт решения самых сложных случаев, собрали уникальных специалистов и оснастили клинику оборудованием последнего поколения.

За эти годы у нас родилось более 1 000 детей. Мы говорим «у нас», потому что каждый ребёнок ЭКО — это творение не только любящих супругов, но и целой команды врачей.

Фото: «За Рождение»

В клинике мы предлагаем разные программы вспомогательных репродуктивных технологий:

  1. ЭКО- экстракорпоральное оплодотворение.
  2. ИКСИ- интрацитоплазматическая инъекция сперматозоидов.
  3. ИИ- искусственная инсеминация спермой (с использование спермы супруга или донора).
  4. Донорство эмбрионов, спермы и яйцеклеток.
  5. Криоконсервация яйцеклеток (программа отложенного материнства), сперматозоидов и эмбрионов.
  6. ПГД- предимплантационная генетическая диагностика (с целью исключения генетической патологии у эмбрионов).

Протоколов в системе ВРТ существует несколько, однако примерный план у них одинаков и состоит из таких последовательных этапов:

  • стимуляция яичников (с целью добиться феномена суперовуляции).
  • пункция яичников, которая проводится для забора биологического материала женщины (яйцеклеток).
  • эмбриологический этап (оплодотворение яйцеклеток и культивирование эмбрионов).
  • эмбриологический перенос (перенос эмбриона в полость матки).
  • криоконсервация оставшихся и пригодных к витрификации эмбрионов.
  • посттрансферная поддержка лютеиновой фазы.

— Какой подход применяется к подготовке эмбрионов для переноса?

— Перенос эмбрионов в полость матки при ЭКО проводится в определённую фазу менструального цикла. Обычно его назначают на 5-6 день от момента проведения пункции (в свежих протоколах), либо 5-6 день от момента овуляции или добавления препаратов прогестеронового ряда (в зависимости от вида криопротокола- в естественном цикле или цикле проведения ЗГТ).

Для переноса эмбрионов в полость матки, эмбриологи отбирают эмбрионы с наилучшими морфологическими характеристиками.

— Какие методы оценки качества эмбрионов применяются?

— В рамках оценки определяется целый ряд факторов, в числе которых:

  • оценка оплодотворения
  • оценка эмбрионов на стадии дробления: количество бластомеров, зависящее от суток жизни эмбриона и скорости его деления;
  • выраженность фрагментирования (данный показатель считается нормальным, если составляет до 25%);
  • размер клеток и правильность их формы;
  • состояние цитоплазмы (она не должна иметь патологических включений);
  • на стадии бластоцисты оценка эмбриона проводится по международной классификации Гарднера .

— Геномная медицина сегодня предлагает новые возможности для предсказания и предотвращения генетических заболеваний. Какие виды скрининга проводятся в клинике?

— Мы проводим несколько видов скрининга. Один из них ПГД- преимплантационная генетическая диагностика эмбрионов. Она является частью процедуры ЭКО, и используется для того, чтобы проверить, подтвердить или исключить наличие у них генетических дефектов.

В настоящее время существует несколько видов ПГД:

  • ПГТ-А- преимплантационное генетическое тестирование анеуплоидий (нарушение количественного состава хромосом);
  • ПГТ-М- преимплантационное генетическое тестирование моногенных заболеваний.

Второй вид скрининга — НИПТ. Это неинвазивное пренатальное тестирование, методика анализа ДНК плода, циркулирующего в крови беременных женщин, с целью выявления хромосомной патологии у плода (выполняется с 10 недели беременности).

Для справки.

Клиника «За Рождение» наряду с коммерческими программами ВРТ проводит ежегодно ЭКО по ОМС. В программу ЭКО по ОМС входят:

  • стимуляция овуляции с использованием необходимых медикаментов;
  • пункция фолликулов яичника, забор яйцеклеток (включая анестезиологическое пособие);
  • инсеминация ооцитов специально подготовленной спермой мужа (партнёра);
  • процедура ИКСИ (при необходимости);
  • культивирование эмбрионов;
  • перенос эмбрионов в полость матки;
  • криоконсервация пригодных для витрификации эмбрионов.

В штате клиники работают высококвалифицированные специалисты (врачи репродуктологи и эмбриологи), которые регулярно принимают участие в ежегодных научных Российских и международных конференциях.

Фото: «За Рождение»

Оборудование клиники является самым передовым. В 2023 году был приобретён второй микроманипулятор для ИКСИ Integra 3. Это автоматическая, сверхчувствительная и легко настраиваемая система, которая повысила эффективность эмбриологической лаборатории.

Также приобретён уже третий инкубатор Planer от ORIGIO, который поддерживает стабильную температуру, концентрацию газов, влажность и рН среды, необходимые для правильного развития эмбрионов, что отражается на эффективности эмбриоэтапа.

Фото: «За Рождение»
#Кристина Семенчук#Новости Белгорода#ОМС#ЭКО#Белгород#Клиника#Донорство#Репродуктивные технологии#ВРТ#Преимплантационная генетическая диагностика
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