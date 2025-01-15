Вспомогательные репродуктивные технологии: что предлагает современная клиника?

Posted 15 января, 09:26
Published 15 января, 09:26
Modified 15 января, 10:04
Updated 15 января, 10:04
Современные клиники репродуктивных технологий стремятся быть на передовой науки и применять инновационные методы, которые увеличивают шансы на успешное лечение и реализацию мечты о ребёнке. Чтобы узнать все подробности, мы поговорили с врачами клиники репродуктивных технологий «За Рождение» в Белгороде.
— Расскажите, пожалуйста, о клинике «За Рождение» и о том, какие виды ВРТ мы можете предложить своим пациентам?
— Центр репродуктивного здоровья «За Рождение» вот уже более пяти лет работает в соответствии с главными принципами репродуктивной медицины: тщательная диагностика перед любым вмешательством и всестороннее прогнозирование беременности, доступность и своевременность медицинской помощи .
За время работы мы накопили большой опыт решения самых сложных случаев, собрали уникальных специалистов и оснастили клинику оборудованием последнего поколения.
За эти годы у нас родилось более 1 000 детей. Мы говорим «у нас», потому что каждый ребёнок ЭКО — это творение не только любящих супругов, но и целой команды врачей.
В клинике мы предлагаем разные программы вспомогательных репродуктивных технологий:
Протоколов в системе ВРТ существует несколько, однако примерный план у них одинаков и состоит из таких последовательных этапов:
— Какой подход применяется к подготовке эмбрионов для переноса?
— Перенос эмбрионов в полость матки при ЭКО проводится в определённую фазу менструального цикла. Обычно его назначают на 5-6 день от момента проведения пункции (в свежих протоколах), либо 5-6 день от момента овуляции или добавления препаратов прогестеронового ряда (в зависимости от вида криопротокола- в естественном цикле или цикле проведения ЗГТ).
Для переноса эмбрионов в полость матки, эмбриологи отбирают эмбрионы с наилучшими морфологическими характеристиками.
— Какие методы оценки качества эмбрионов применяются?
— В рамках оценки определяется целый ряд факторов, в числе которых:
— Геномная медицина сегодня предлагает новые возможности для предсказания и предотвращения генетических заболеваний. Какие виды скрининга проводятся в клинике?
— Мы проводим несколько видов скрининга. Один из них ПГД- преимплантационная генетическая диагностика эмбрионов. Она является частью процедуры ЭКО, и используется для того, чтобы проверить, подтвердить или исключить наличие у них генетических дефектов.
В настоящее время существует несколько видов ПГД:
Второй вид скрининга — НИПТ. Это неинвазивное пренатальное тестирование, методика анализа ДНК плода, циркулирующего в крови беременных женщин, с целью выявления хромосомной патологии у плода (выполняется с 10 недели беременности).
Для справки.
Клиника «За Рождение» наряду с коммерческими программами ВРТ проводит ежегодно ЭКО по ОМС. В программу ЭКО по ОМС входят:
В штате клиники работают высококвалифицированные специалисты (врачи репродуктологи и эмбриологи), которые регулярно принимают участие в ежегодных научных Российских и международных конференциях.
Оборудование клиники является самым передовым. В 2023 году был приобретён второй микроманипулятор для ИКСИ Integra 3. Это автоматическая, сверхчувствительная и легко настраиваемая система, которая повысила эффективность эмбриологической лаборатории.
Также приобретён уже третий инкубатор Planer от ORIGIO, который поддерживает стабильную температуру, концентрацию газов, влажность и рН среды, необходимые для правильного развития эмбрионов, что отражается на эффективности эмбриоэтапа.