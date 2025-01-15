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Posted 15 января, 12:41

Published 15 января, 12:41

Modified 15 января, 12:41

Updated 15 января, 12:41

Белгородские санатории продолжают принимать гостей

Виноваты обстрелы? За год отдыхающих в белгородских санаториях стало меньше на 19%

15 января 2025, 12:41
Фото: 1MI. Белгородские санатории продолжают принимать гостей

В белгородских санаториях уменьшилось количество отдыхающих

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Специалисты проанализировали санатории по всей России, включая Белгородскую область, и рассказали об отличившихся за осенний сезон 2024 года.

Белгородская область расположилась на 12-м месте среди регионов ЦФО по числу гостей в санаториях. Осенью количество отдыхающих в регионе составило 4232 человека. По сравнению с прошлым годом этот показатель уменьшился на 19%, сообщает портал «Санатории России».

В Центральном федеральном округе больше всего отличились санатории Московской области, где количество отдыхающих выросло на 29% — до 110 000 гостей. На оставшихся лидирующих позициях разместились учреждения Ярославской и Ивановской областей соответственно.

А санатории Москвы заняли четвёртое место с 14 370 посетителями, что на 6% больше, чем в прошлом году.

Воронежская область показала лучший, чем в Белгороде, результат — уменьшение на 1% до 12,1 тысячи посетителей, поэтому разместилась на седьмом месте. А Курская область заняла 14-е место, поскольку количество гостей не превысило 3191, однако прирост составил 30%.

Статистика по лучшим санаториям ЦФО
Статистика по лучшим санаториям ЦФО. Фото: сайт «Санатории России»

Отметим, что в общероссийский рейтинг белгородским санаториям попасть не удалось. В топ-5 по РФ вошли:

  1. Краснодарский край;
  2. Кавказские Минеральные воды;
  3. Крым;
  4. Московская область;
  5. Башкортостан.
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Рейтинг#Цфо#Россия#Белгород#Санатории
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