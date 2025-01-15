Виноваты обстрелы? За год отдыхающих в белгородских санаториях стало меньше на 19%

Белгородская область расположилась на 12-м месте среди регионов ЦФО по числу гостей в санаториях. Осенью количество отдыхающих в регионе составило 4232 человека. По сравнению с прошлым годом этот показатель уменьшился на 19%, сообщает портал «Санатории России».