Виноваты обстрелы? За год отдыхающих в белгородских санаториях стало меньше на 19%

Posted 15 января, 12:41
Published 15 января, 12:41
Modified 15 января, 12:41
Updated 15 января, 12:41
Белгородская область расположилась на 12-м месте среди регионов ЦФО по числу гостей в санаториях. Осенью количество отдыхающих в регионе составило 4232 человека. По сравнению с прошлым годом этот показатель уменьшился на 19%, сообщает портал «Санатории России».
В Центральном федеральном округе больше всего отличились санатории Московской области, где количество отдыхающих выросло на 29% — до 110 000 гостей. На оставшихся лидирующих позициях разместились учреждения Ярославской и Ивановской областей соответственно.
А санатории Москвы заняли четвёртое место с 14 370 посетителями, что на 6% больше, чем в прошлом году.
Воронежская область показала лучший, чем в Белгороде, результат — уменьшение на 1% до 12,1 тысячи посетителей, поэтому разместилась на седьмом месте. А Курская область заняла 14-е место, поскольку количество гостей не превысило 3191, однако прирост составил 30%.
Отметим, что в общероссийский рейтинг белгородским санаториям попасть не удалось. В топ-5 по РФ вошли: