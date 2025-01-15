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Posted 15 января, 16:39

Published 15 января, 16:39

Modified 15 января, 16:39

Updated 15 января, 16:39

Освящение спецприёмника

В полиции Белгорода решили освятить спецприёмник для арестантов

15 января 2025, 16:39
Фото: пресс-службе регионального УМВД. Освящение спецприёмника
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Новости Белгорода
Такую процедуру провели в одном из отделений УМВД России. Кроме того, полицейским передали икону.

Сегодня, 15 января, настоятель Преображенского кафедрального собора протоиерей Олег Кобец вместе с клириком собора Николаем Ткачом освятили обновлённое помещение специального приёмника, куда будут помещать арестованных белгородцев.

Кроме этого, сотрудникам правоохранительных органов передали икону святителя Иоасафа, которую поместили в комнате отдыха полицейских.

Отметим, что в мае 2023 года священники освятили дорогу под Белгородом из-за участившихся ДТП, в которых за несколько дней погибли и пострадали люди, а в октябре того же года — бункерный храм.

Священнослужители освятили автодорогу в Белгородской области из-за участившихся ДТП
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#Александра Склярова#Освящение#Арест#Новости Белгорода#Икона#Белгород#Спецприёмник
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