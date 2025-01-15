В полиции Белгорода решили освятить спецприёмник для арестантов

Posted 15 января, 16:39
Published 15 января, 16:39
Modified 15 января, 16:39
Updated 15 января, 16:39
Сегодня, 15 января, настоятель Преображенского кафедрального собора протоиерей Олег Кобец вместе с клириком собора Николаем Ткачом освятили обновлённое помещение специального приёмника, куда будут помещать арестованных белгородцев.
Кроме этого, сотрудникам правоохранительных органов передали икону святителя Иоасафа, которую поместили в комнате отдыха полицейских.
Отметим, что в мае 2023 года священники освятили дорогу под Белгородом из-за участившихся ДТП, в которых за несколько дней погибли и пострадали люди, а в октябре того же года — бункерный храм.