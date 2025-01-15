В Белгородской области зарегистрировали первую двойню с необычными именами

Posted 15 января, 17:01
Published 15 января, 17:01
Modified 15 января, 17:01
Updated 15 января, 17:01
В Белгородской области в 2025 году зарегистрирована первая двойня. Управление ЗАГС Старооскольского городского округа выдало свидетельства о рождении родителям двух девочек.
Двойняшки получили красивые и необычные имена — Злата и Мирра. Девочки появились на свет ещё 30 декабря 2024 года. Документы о регистрации были оформлены уже в новом году.
Напомним, что в 2024 году в регионе родилось 236 двойняшек (118 пар), среди которых 126 мальчиков и 110 девочек. В 2023 году в Белгородской области было зарегистрировано 228 двойняшек, из которых 116 девочек и 112 мальчиков.
В 2024 году в Белгородской области родилось 4525 девочек. Наибольшее распространение получили имена София, Мария, Варвара, Виктория и Ева. В то же время на свет появилось 4735 мальчиков. Чаще всего новорождённым мальчикам давали имена Михаил, Александр, Артём, Иван и Матвей.
В прошлом году в регионе родители также обращались к редким и оригинальным именам для своих детей. Среди уникальных мужских имен, встречавшихся в регионе, были такие, как Евпатий, Лучезар, Сармат, Гектор, Ратимир, Аксений, Иоанн и Ализар. Среди редких женских — Ясна, Златаслава, Эльмира, Паулина, Ярина и Сабрина. Также не обошлось без экзотических и мифологических имен — Луна, Тая, Орнелла, Мадона, Феофания и Любава.
В минувшем году появились на свет и королевские двойняшки, которых назвали Кристиана и Кристиан.