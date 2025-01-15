В Белгородской области зарегистрировали первую двойню с необычными именами

В прошлом году в регионе родители также обращались к редким и оригинальным именам для своих детей. Среди уникальных мужских имен, встречавшихся в регионе, были такие, как Евпатий, Лучезар, Сармат, Гектор, Ратимир, Аксений, Иоанн и Ализар. Среди редких женских — Ясна, Златаслава, Эльмира, Паулина, Ярина и Сабрина. Также не обошлось без экзотических и мифологических имен — Луна, Тая, Орнелла, Мадона, Феофания и Любава.