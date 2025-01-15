В Белгородской области возместили ущерб от преступлений на 183 млн рублей

Следователи также помогали людям возмещать ущерб. За год эта сумма превысила 183 миллиона рублей. Помимо помощи, правоохранители продолжали выполнять и другую свою работу — за 12 месяцев они наложили арест на имущество общей стоимостью более 143 миллионов рублей, рассказал глава СУ СК России по Белгородской области Станислав Захаров «Комсомольской правде».