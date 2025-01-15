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Posted 15 января, 07:28

Published 15 января, 07:28

Modified 15 января, 07:30

Updated 15 января, 07:30

15 января — День Следственного комитета

В Белгородской области возместили ущерб от преступлений на 183 млн рублей

15 января 2025, 07:28
Фото: 1MI. 15 января — День Следственного комитета

За год СК в Белгородской области возбудил более тысячи уголовных дел

Начальник регионального Следкома рассказал о статистике преступлений, возмещённом ущербе и аресте имущества за минувший год. Информацией он поделился в честь Дня образования Следственного комитета.

За минувший год сотрудникам белгородского Следкома поступило 3580 обращений о преступлениях. Возбуждены уголовные дела по более 1160 обращениям.

Всего за год удалось расследовать 1100 преступлений, более 700 из которых — тяжкие и особо тяжкие, 56 касались убийств, а в 28 делах речь шла о смерти после причинения тяжкого вреда здоровью.

Следователи также помогали людям возмещать ущерб. За год эта сумма превысила 183 миллиона рублей. Помимо помощи, правоохранители продолжали выполнять и другую свою работу — за 12 месяцев они наложили арест на имущество общей стоимостью более 143 миллионов рублей, рассказал глава СУ СК России по Белгородской области Станислав Захаров «Комсомольской правде».

Добавим, что Следственный комитет в России начал свою работу всего 14 лет назад. 15 января в РФ отмечается День образования СК.

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