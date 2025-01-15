Ушедшая со скандалом белгородская чиновница начала работать в Минздраве РФ

Posted 15 января, 08:01
Published 15 января, 08:01
Modified 15 января, 08:01
Updated 15 января, 08:01
Наталия Зубарева назначена исполняющей обязанности директора Национального медицинского исследовательского центра реабилитации и курортологии Минздрава РФ. На новой работе Зубарева с 10 декабря 2024 года.
Руководитель до неё возглавлял организацию с 2018 года, однако в конце прошлого года его могли обвинить в превышении должностных полномочий, с должности его сняли за день до назначения Зубаревой.
Изначально белгородка работала учителем, однако уже в 2013 году смогла возглавить управление образования, а спустя три года — занять пост замгубернатора региона, курирующего здравоохранение.
В 2021 году она уволилась из регионального правительства из-за скандала: областная квартира оказалась переписана на сына Зубаревой. Тогда она написала пару слов в Сети, но позже удалила пост.
После ухода Зубарева до августа 2024 года работала в Курске старшим советником главы региона в области образования, демографии и поддержки детей.
Добавим, что компания, куда перешла работать Зубарева, существует уже 29 лет — с 1995 года. Белгородка уже числится в СПАРКе руководителем ФГБУ «НМИЦ РК».