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Posted 15 января, 08:01

Published 15 января, 08:01

Modified 15 января, 08:01

Updated 15 января, 08:01

Наталия Зубарева

Ушедшая со скандалом белгородская чиновница начала работать в Минздраве РФ

15 января 2025, 08:01
Фото: страница чиновницы в соцсети. Наталия Зубарева

Экс-глава белгородского депздрава Наталия Зубарева получила новую должность

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Новости Белгорода
Белгородская экс-чиновница Наталия Зубарева стала исполняющим обязанности директора центра, принадлежащего Минздраву РФ.

Наталия Зубарева назначена исполняющей обязанности директора Национального медицинского исследовательского центра реабилитации и курортологии Минздрава РФ. На новой работе Зубарева с 10 декабря 2024 года.

Руководитель до неё возглавлял организацию с 2018 года, однако в конце прошлого года его могли обвинить в превышении должностных полномочий, с должности его сняли за день до назначения Зубаревой.

Изначально белгородка работала учителем, однако уже в 2013 году смогла возглавить управление образования, а спустя три года — занять пост замгубернатора региона, курирующего здравоохранение.

В 2021 году она уволилась из регионального правительства из-за скандала: областная квартира оказалась переписана на сына Зубаревой. Тогда она написала пару слов в Сети, но позже удалила пост.

После ухода Зубарева до августа 2024 года работала в Курске старшим советником главы региона в области образования, демографии и поддержки детей.

Добавим, что компания, куда перешла работать Зубарева, существует уже 29 лет — с 1995 года. Белгородка уже числится в СПАРКе руководителем ФГБУ «НМИЦ РК».

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