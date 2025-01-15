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Posted 15 января, 06:34

Published 15 января, 06:34

Modified 15 января, 06:36

Updated 15 января, 06:36

Анна Куташова

Уходит, но не в «Барс»? В Белгородском районе может смениться глава

15 января 2025, 06:34
Фото: страница Анны Куташовой в соцсети. Анна Куташова

Губернатор Гладков предложил главе Белгородского района Куташовой повышение

Сюжет
Чиновники
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил повышение главе администрации Белгородского района Анне Куташовой. Приняла ли она предложение, пока не известно.

Глава Белгородского района Анна Куташова получила предложение занять более высокую должность в правительстве Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём официальном Telegram-канале.

Детали будущего назначения и новый пост пока не раскрываются.

Анна Куташова, родившаяся в 1962 году в Дмитриевке Старооскольского горокруга, прошла путь от школьного учителя до главы района в ХМАО. В 2021 году она вернулась в Белгородскую область, став сначала первым заместителем главы администрации Красногвардейского района, а позже — главой муниципалитета.

С осени 2023 года Куташова занимает пост главы Белгородского района, сменив на этом посту Владимира Перцева.

Напомним, что вчера в Старооскольском городском округе началась работа комиссии по отбору кандидатов на пост главы администрации. Претенденты могут подать заявки с 15 по 25 января, а итоги конкурса объявят 31 января.

Пост главы освободился после ухода Андрея Чеснокова в декабре 2024 года. Исполняющим обязанности главы назначен Владимир Жданов, который ранее возглавлял Шебекинский городской округ.

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