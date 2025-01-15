Уходит, но не в «Барс»? В Белгородском районе может смениться глава

Posted 15 января, 06:34
Published 15 января, 06:34
Modified 15 января, 06:36
Updated 15 января, 06:36
Глава Белгородского района Анна Куташова получила предложение занять более высокую должность в правительстве Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём официальном Telegram-канале.
Детали будущего назначения и новый пост пока не раскрываются.
Анна Куташова, родившаяся в 1962 году в Дмитриевке Старооскольского горокруга, прошла путь от школьного учителя до главы района в ХМАО. В 2021 году она вернулась в Белгородскую область, став сначала первым заместителем главы администрации Красногвардейского района, а позже — главой муниципалитета.
С осени 2023 года Куташова занимает пост главы Белгородского района, сменив на этом посту Владимира Перцева.
Напомним, что вчера в Старооскольском городском округе началась работа комиссии по отбору кандидатов на пост главы администрации. Претенденты могут подать заявки с 15 по 25 января, а итоги конкурса объявят 31 января.
Пост главы освободился после ухода Андрея Чеснокова в декабре 2024 года. Исполняющим обязанности главы назначен Владимир Жданов, который ранее возглавлял Шебекинский городской округ.