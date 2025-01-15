Уходит, но не в «Барс»? В Белгородском районе может смениться глава

Анна Куташова, родившаяся в 1962 году в Дмитриевке Старооскольского горокруга, прошла путь от школьного учителя до главы района в ХМАО. В 2021 году она вернулась в Белгородскую область, став сначала первым заместителем главы администрации Красногвардейского района, а позже — главой муниципалитета.