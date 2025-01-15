Топ-5 дорогих собак, которых продают белгородцы

Posted 15 января, 07:24
Published 15 января, 07:24
Modified 15 января, 09:39
Updated 15 января, 09:39
За 33 тысячи рублей продают самца померанского шпица. Нынешний владелец описывает малыша как весёлого и шустрого. У него густая набивная шёрстка, маленький кнопочный носик, толстыe лапки, крепкий костяк.
Питается щенок и сухим, и натуральным кормом. Получил все необходимые прививки и готов попасть в семью, где не будет маленьких детей и крупных собак.
За 35 тысяч рублей на сайте предлагают, как утверждается, чистопородного мальчика породы папийон. Такие собаки общительны, жизнерадостны, легко уживаются с кошками и другими псами, любят детей, легко поддаются тренировке, «абсолютно не агрессивные и не шумные». Необходимо только раз в неделю купать и расчёсывать их шерсть.
Этот щенок тоже был рождён в ноябре, только 20-го числа. У них уже есть паспорт со всеми прививками, тот, кто разместил объявление, заявляет, что у малыша дополнительно будут клеймо и метрика.
«Окрас триколор, очень красивая и редкая масть. Родители оценены по здоровью, дефектов не имеют. Можем доставить щенка в пределах области, либо через услугу Петстур в любой город».
Следующий лот — щенок мягкошёрстного пшеничного ирландского терьера за 40 тысяч рублей. Их мама — «боевая собака» Лайма — живёт на границе Белгородской области и работает собакой-психологом для бойцов, даже однажды якобы спасла им жизнь.
Щенок вырастет среднего размера, не будет линять и пахнуть. Отличается общительностью, хорошим уровнем интеллекта, любовью к детям и устойчивой психикой.
«Щенки имеют тату, чип (по желанию владельца), ветеринарный паспорт, метрику РКФ. Прививки по возрасту, обработку от глистов и клещей. Поможем организовать доставку в ваш город, регион, страну. С документами», — пишет хозяин.
Вариантов за 50 тысяч на сайте было минимум пять, но мы решили остановиться на щенках породы вельш-корги пемборк. Они родились 14 октября, на фото им чуть меньше 1,5 месяцев. Родители у малышей, говорит продавец, титулованные.
Ушки у детёнышей уже встают, а «чернота и серость» уйдут из окраса, шерсть будет рыже-белого цвета. На шубках у них воротнички.
У щенят замечательный характер, нет аллергий, брака, они чисты от генетических заболеваний. Документы РКФ, клеймо, ветпаспорт есть, все обработки и прививки — по возрасту.
Но дороже всего обойдётся щенок французского бульдога. «Эксклюзив», как пишет автор объявления, стоит от 80 до 120 тысяч рублей. Щенки родились 23 октября, имеют окрас Изабеллa Нью шейд и Изабелла роджo, глаза у них останутся голубыми на всю жизнь.
Малышки социально адаптированы, с низкими лапками, курносыми носами и маленькими хвостиками. Чим и клеймо ставят по желанию, в наличии метрика, международный ветеринарный паспорт. Сейчас они находятся в Брянской области, но их готовы доставить, куда необходимо.
«Прошу не звонить людям, которые „хотят попробовать собачку“, хотят приобрести щенка „поиграться ребёнку“! Дети поедут только в ответственные руки к людям, серьёзно настроенным на долгую и счастливую совместную жизнь! К серьёзным и умеющим любить взаимно. Ребёнок [речь о щенке] — это не товар, за владельцем остаётся право выбора нового дома для малыша, при обращении нескольких покупателей!» — предупреждает хозяин.
Существенная разница есть между объявлениями о продаже дорогих собак и кошек в Белгородской области. Авторы первых в основном концентрируются именно на породистых щенках. Они предоставляют больше информации не только о самих животных, но и о их родителях, здоровье, собранных документах, способах передачи будущим владельцам и себе, как о продавцах. Соответственно и берут сильно больше.
В отличие от авторов объявлений из раздела для кошатников. Там информации не так много, да и выставляют в основном молодых или уже взрослых животных, в том числе готовых к случке. Но экземпляры там более редкие. Например, в регионе продаётся кошка, порода которой не распространена в России, встретить её сложно даже на выставках. Подробнее — читайте в нашем «кошачьем» тематическом материале.