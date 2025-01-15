Топ-5 дорогих собак, которых продают белгородцы

В отличие от авторов объявлений из раздела для кошатников. Там информации не так много, да и выставляют в основном молодых или уже взрослых животных, в том числе готовых к случке. Но экземпляры там более редкие. Например, в регионе продаётся кошка, порода которой не распространена в России, встретить её сложно даже на выставках. Подробнее — читайте в нашем «кошачьем» тематическом материале.