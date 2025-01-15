Стало известно, кто может возглавить минсоцзащиты и труда вместо Батановой

Posted 15 января, 13:25
Published 15 января, 13:25
Modified 15 января, 13:27
Updated 15 января, 13:27
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что назначил врио министра социальной защиты населения и труда Белгородской области. Им стала Олеся Митякина.
Ранее она была главой регионального МФЦ, а затем заместителем министра — начальником департамента электронного правительства в министерстве цифрового развития Белгородской области.
С осени 2024 года занимала должность заместителя министра по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области.
Напомним, что сегодня Вячеслав Гладков сообщил об увольнении министра социальной защиты населения и труда Белгородской области Елены Батановой, которая занимала этот пост с января 2022 года.
В дополнение к кадровым изменениям, Вячеслав Гладков рассказал о переходе Татьяны Кругляковой из должности главы Чернянского района на пост в Белгородском районе — вероятно, на должность главы администрации. Она возглавляла Чернянский район с 2017 года, до этого была первым замглавы по экономическим вопросам.
Кроме того, стало известно о возможном продвижении Анны Куташовой, главы Белгородского района, на более высокую должность в региональном правительстве. Гладков не раскрыл точное наименование этой должности.
Наталья Шаролапова получила официальное назначение на пост главы министерства финансов и бюджетной политики Белгородской области, завершив период исполнения обязанностей.
Также Илья Пономарёв, ранее занимавший должность советника губернатора, теперь стал новым советником по экономике.