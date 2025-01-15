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Posted 15 января, 13:25

Published 15 января, 13:25

Modified 15 января, 13:27

Updated 15 января, 13:27

Олеся Митякина

Стало известно, кто может возглавить минсоцзащиты и труда вместо Батановой

15 января 2025, 13:25
Фото: «Мир Белогорья». Олеся Митякина

Гладков назначил врио главы белгородского минсоцзащиты

Сюжет
Кадровые перестановки
Ранее чиновница возглавляла областной МФЦ, работала в минцифры. При этом должности она занимала не только в Белгородской области.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что назначил врио министра социальной защиты населения и труда Белгородской области. Им стала Олеся Митякина.

Ранее она была главой регионального МФЦ, а затем заместителем министра — начальником департамента электронного правительства в министерстве цифрового развития Белгородской области.

С осени 2024 года занимала должность заместителя министра по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области.

Напомним, что сегодня Вячеслав Гладков сообщил об увольнении министра социальной защиты населения и труда Белгородской области Елены Батановой, которая занимала этот пост с января 2022 года.

В дополнение к кадровым изменениям, Вячеслав Гладков рассказал о переходе Татьяны Кругляковой из должности главы Чернянского района на пост в Белгородском районе — вероятно, на должность главы администрации. Она возглавляла Чернянский район с 2017 года, до этого была первым замглавы по экономическим вопросам.

Кроме того, стало известно о возможном продвижении Анны Куташовой, главы Белгородского района, на более высокую должность в региональном правительстве. Гладков не раскрыл точное наименование этой должности.

Наталья Шаролапова получила официальное назначение на пост главы министерства финансов и бюджетной политики Белгородской области, завершив период исполнения обязанностей.

Также Илья Пономарёв, ранее занимавший должность советника губернатора, теперь стал новым советником по экономике.

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#Анна Селищева#Белгородская область#Россия#Правительство области#Кадровые перестановки#Кадровые назначения#Белгород#Вячеслав Гладков#Минсоцзащиты#Олеся Митякина
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