Стало известно, кто может возглавить минсоцзащиты и труда вместо Батановой

В дополнение к кадровым изменениям, Вячеслав Гладков рассказал о переходе Татьяны Кругляковой из должности главы Чернянского района на пост в Белгородском районе — вероятно, на должность главы администрации. Она возглавляла Чернянский район с 2017 года, до этого была первым замглавы по экономическим вопросам.