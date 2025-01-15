Сармат, Лучезар, Евпатий: как белгородцы называют новорождённых мальчиков?

Posted 15 января, 11:05
Published 15 января, 11:05
Modified 15 января, 11:05
Updated 15 января, 11:05
Самые популярные мужские имена в Белгородской области остаются неизменными. Первое место в рейтинге занимает имя Михаил, которое было присвоено 273 мальчикам в 2024 году. Вслед за ним расположились имена Александр (232), Артём (231), Иван (196), Матвей и Дмитрий (по 190).
Вместе с популярными, в Белгородской области также выбирают необычные и редкие имена для своих детей. Такие имена, как Красимир, Ализар, Гектор, Ивар, Ратимир, Лучезар, Евпатий, Борислав, Сармат, Еремей и Иоанн становятся всё более частыми в реестре ЗАГСа.
В 2024 году мальчиков называли Климентием, Аароном, Савелием и Даниэлем. Кроме того, в топ оригинальных попали имена Аристарх, Астемир, Лазарь, Казим, Клим, Климентий, Марс, Матфей, Наум, Потап, Селим, Ясин, Яромир. Также на свет появились Роберт, Мироний, Ратимир, Леон, Ян, Леонард и Мирон. Особо удивило белгородцев имя Альтаир.
Это показывает тенденцию к оригинальности и стремлению родителей дать ребёнку уникальное имя, которое будет выделять его на фоне сверстников. Помимо этого, редкие имена часто выглядят более современными и символизируют что-то необычное. Также они могут быть связаны с другими культурами или религией.
Некоторые из необычных имен — дань истории. Например, Евпатий напоминает о старинных героях и легендах, а Ратимир ассоциируется с силой и стойкостью. Имена, такие как Иоанн или Ализар, часто имеют глубокие религиозные корни и несут в себе духовное значение. А другие — например, Красимир и Лучезар — черпают вдохновение из мифов и символизируют свет, доброту и мощь.
В 2024 году в Белгородской области 195 мужчин обратились в органы ЗАГС для смены имени, фамилии или отчества. Это значительно меньше, чем среди женщин — 824 случая.
Чаще всего заявления поступали от молодых мужчин в возрасте 18–24 лет. В этот период многие переосмысливают свою идентичность или хотят избавиться от ассоциаций с прошлым.
Среди юношей 14–17 лет имя сменили 28 человек. Подростки нередко делают это из-за желания выразить индивидуальность или исправить ошибки в документах.
Мужчины старше 60 лет обращались за сменой имени гораздо реже — всего три случая. В их ситуации это могло быть связано с семейными обстоятельствами или возвращением к корням.
За год зарегистрировано 33 случая смены двух компонентов имени и 23 — полного изменения фамилии, имени и отчества. При этом только имя поменяли 53 мужчины.
В 2023 году более 1000 жителей Белгородской захотели сменить имя. Большинство заявлений — 804 — подали женщины, а мужчин было 213.
Понятие «смена имени» включает изменения имени, фамилии, отчества или полного ФИО. Такое право доступно гражданам с 14 лет.
Мужчины чаще меняли имена в возрасте 18–24 лет, а женщины — в 40–49 лет. Среди пожилых граждан на смену имени решились пять мужчин и 32 женщины старше 60 лет.
В основном белгородцы меняли только фамилию — таких случаев было 810. Полностью изменить ФИО решились лишь 16 человек.
В 2025 году список самых популярных имён для мальчиков в Белгородской области, по данным информационно-аналитического портала «ЗАГС», снова возглавляет Михаил. Это имя выбрали для своих сыновей 13 родителей. Вторую строчку занял Александр, так назвали 12 малышей.
Третье место разделили Матвей и Артём — по восемь мальчиков получили эти имена. Замыкает пятёрку лидеров Иван, имя выбрали для шести новорождённых.
В позапрошлом году жители Белгородской области чаще всего называли сыновей Михаилами — это имя получили 276 новорождённых. Оно стало лидером, обойдя Александра (258) и Артёма (257), замыкающих тройку самых популярных. В пятёрке также остались Иван (239) и Матвей (207).
Михаил уже не первый год остаётся фаворитом, уступив лишь в 2022 году, когда лидировал Артём. Тогда это имя получили 312 мальчиков, а Михаил — 296. Интересно, что в начале 2023 года временное лидерство захватил Артём, но к концу года Михаил снова занял первую строчку рейтинга. Среди других популярных имен в регионе отметились Максим, Кирилл, Тимофей и Роман.
Интересной тенденцией стало увеличение количества новорождённых с именем Вячеслав. После назначения Вячеслава Гладкова губернатором региона это имя стало выбирать больше семей.
В 2023 году мальчиков называли Ядмир, Эмин, Ушар, Рафаэль и Эльбрус. Также появились малыши с именами Адам, Аристарх, Велимир и Ахиллес. Многие редкие имена черпают вдохновение из истории, религии, мифологии или древнерусских традиций.