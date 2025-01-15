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Posted 15 января, 11:05

Published 15 января, 11:05

Modified 15 января, 11:05

Updated 15 января, 11:05

Всего за 2024 год в Белгородской области появилось на свет 9260 новорождённых

Сармат, Лучезар, Евпатий: как белгородцы называют новорождённых мальчиков?

15 января 2025, 11:05
Фото: 1MI. Всего за 2024 год в Белгородской области появилось на свет 9260 новорождённых

Белгородский ЗАГС напомнил о популярных и редких мужских именах в регионе

В 2024 году в Белгородской области родилось 9260 детей, среди которых 4735 мальчиков. Как родители называли своих сыновей?

Популярные имена для мальчиков в Белгородской области

Самые популярные мужские имена в Белгородской области остаются неизменными. Первое место в рейтинге занимает имя Михаил, которое было присвоено 273 мальчикам в 2024 году. Вслед за ним расположились имена Александр (232), Артём (231), Иван (196), Матвей и Дмитрий (по 190).

В Белгородской области за 2024 год родилось 4735 мальчиков
В Белгородской области за 2024 год родилось 4735 мальчиков. Фото: 1MI

Редкие и необычные мужские имена

Вместе с популярными, в Белгородской области также выбирают необычные и редкие имена для своих детей. Такие имена, как Красимир, Ализар, Гектор, Ивар, Ратимир, Лучезар, Евпатий, Борислав, Сармат, Еремей и Иоанн становятся всё более частыми в реестре ЗАГСа.

В 2024 году мальчиков называли Климентием, Аароном, Савелием и Даниэлем. Кроме того, в топ оригинальных попали имена Аристарх, Астемир, Лазарь, Казим, Клим, Климентий, Марс, Матфей, Наум, Потап, Селим, Ясин, Яромир. Также на свет появились Роберт, Мироний, Ратимир, Леон, Ян, Леонард и Мирон. Особо удивило белгородцев имя Альтаир.

Это показывает тенденцию к оригинальности и стремлению родителей дать ребёнку уникальное имя, которое будет выделять его на фоне сверстников. Помимо этого, редкие имена часто выглядят более современными и символизируют что-то необычное. Также они могут быть связаны с другими культурами или религией.

Некоторые из необычных имен — дань истории. Например, Евпатий напоминает о старинных героях и легендах, а Ратимир ассоциируется с силой и стойкостью. Имена, такие как Иоанн или Ализар, часто имеют глубокие религиозные корни и несут в себе духовное значение. А другие — например, Красимир и Лучезар — черпают вдохновение из мифов и символизируют свет, доброту и мощь.

Наряду с популярными белгородцы выбирают и редкие имена для своих малышей
Наряду с популярными белгородцы выбирают и редкие имена для своих малышей. Фото: 1MI

А кто и зачем поменял своё имя в прошлом году?

В 2024 году в Белгородской области 195 мужчин обратились в органы ЗАГС для смены имени, фамилии или отчества. Это значительно меньше, чем среди женщин — 824 случая.

Чаще всего заявления поступали от молодых мужчин в возрасте 18–24 лет. В этот период многие переосмысливают свою идентичность или хотят избавиться от ассоциаций с прошлым.

Среди юношей 14–17 лет имя сменили 28 человек. Подростки нередко делают это из-за желания выразить индивидуальность или исправить ошибки в документах.

Мужчины старше 60 лет обращались за сменой имени гораздо реже — всего три случая. В их ситуации это могло быть связано с семейными обстоятельствами или возвращением к корням.

За год зарегистрировано 33 случая смены двух компонентов имени и 23 — полного изменения фамилии, имени и отчества. При этом только имя поменяли 53 мужчины.

В 2023 году более 1000 жителей Белгородской захотели сменить имя. Большинство заявлений — 804 — подали женщины, а мужчин было 213.

Понятие «смена имени» включает изменения имени, фамилии, отчества или полного ФИО. Такое право доступно гражданам с 14 лет.

Мужчины чаще меняли имена в возрасте 18–24 лет, а женщины — в 40–49 лет. Среди пожилых граждан на смену имени решились пять мужчин и 32 женщины старше 60 лет.

В основном белгородцы меняли только фамилию — таких случаев было 810. Полностью изменить ФИО решились лишь 16 человек.

В Белгородской области чаще меняют имена женщины
В Белгородской области чаще меняют имена женщины. Фото: 1MI

Как уже называют мальчиков в новом году: имена-2025

В 2025 году список самых популярных имён для мальчиков в Белгородской области, по данным информационно-аналитического портала «ЗАГС», снова возглавляет Михаил. Это имя выбрали для своих сыновей 13 родителей. Вторую строчку занял Александр, так назвали 12 малышей.

Третье место разделили Матвей и Артём — по восемь мальчиков получили эти имена. Замыкает пятёрку лидеров Иван, имя выбрали для шести новорождённых.

Инфографика по именам для новорождённым мальчикам Белгородской области за 2025 год
Инфографика по именам для новорождённым мальчикам Белгородской области за 2025 год. Фото: Скриншот с реестра ЗАГС на момент 14.01.2025
Какими будут рождённые в 2025 году дети и какие имена им лучше дать
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Как называли мальчиков в Белгородской области в 2023 году

В позапрошлом году жители Белгородской области чаще всего называли сыновей Михаилами — это имя получили 276 новорождённых. Оно стало лидером, обойдя Александра (258) и Артёма (257), замыкающих тройку самых популярных. В пятёрке также остались Иван (239) и Матвей (207).

Михаил уже не первый год остаётся фаворитом, уступив лишь в 2022 году, когда лидировал Артём. Тогда это имя получили 312 мальчиков, а Михаил — 296. Интересно, что в начале 2023 года временное лидерство захватил Артём, но к концу года Михаил снова занял первую строчку рейтинга. Среди других популярных имен в регионе отметились Максим, Кирилл, Тимофей и Роман.

Интересной тенденцией стало увеличение количества новорождённых с именем Вячеслав. После назначения Вячеслава Гладкова губернатором региона это имя стало выбирать больше семей.

Как белгородцы чаще всего называли новорождённых мальчиков в 2023 году?
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Редкие мужские имена — 2023

В 2023 году мальчиков называли Ядмир, Эмин, Ушар, Рафаэль и Эльбрус. Также появились малыши с именами Адам, Аристарх, Велимир и Ахиллес. Многие редкие имена черпают вдохновение из истории, религии, мифологии или древнерусских традиций.

Как назвать ребёнка: какие имена чаще и реже всего давали новорождённым белгородкам?
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